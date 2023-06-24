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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

غدًا.. افتتاح أعمال تطوير دار الضيافة بجامعة حلوان

افتتاح أعمال تطوير
افتتاح أعمال تطوير دار الضيافة بجامعة حلوان

يفتتح الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان أعمال تطوير دار الضيافة بالحرم الجامعي، ويأتي ذلك في إطار خطة الجامعة لتطوير منشآتها حيث يستضيف الدار المؤتمرات والندوات العلمية المختلفة التى تنظمها الكليات والمراكز العلمية بجامعة حلوان و الجامعات و الهيئات المختلفة، الموسم الثقافى، الندوات الشهرية للجامعة و المراكز العلمية بها.

ويتم كذلك تنظيم حفلات التكريم للشخصيات العامة بالجامعة وحفلات التخرج، الإحتفالات بالمناسبات المختلفة و الحفلات العائلية، استضافة المعارض بأنواعها المختلفة، ويعمل الدار على تقديم الخدمة الفندقية من إقامة و تغذية للأساتذة الزائرين مصرين أو أجانب.

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وتحتوي دار الضيافة على قاعة الدكتور حسن حسني  بسعة (384) كرسى للمؤتمرات والمناسبات، صالونات واستقبال وVIP، صالة لتقديم الوجبات بسعة (200) فرد، (8 ) غرف إقتصادية بها (42) سرير، (12) غرفة VIP بها (26) سرير، صالة طعام تستقبل (100) فرد، غرفة للترجمة الفورية، بوفية و مغسلة ومطبخ، مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس.

وتقام فعاليات افتتاح دار الضيافة بجامعة حلوان في تمام الساعة العاشرة صباح يوم الأحد الموافق  ٢٥ يونيو ٢٠٢٣، ويشرف على دار الضيافة الدكتور سامح جمال سعد المشرف العام على دار ضيافة جامعة حلوان، وكيل كلية السياحة والفنادق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة. 

الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور حسن حسني جامعة حلوان كلية السياحة و الفنادق الموسم الثقافي

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