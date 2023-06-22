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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان: العلاج بالفن «طفرة كبرى» في البرامج الدراسية التعليمية

رئيس جامعة حلوان
رئيس جامعة حلوان

أكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أهمية البرامج الجديدة والمتميزة في مواكبة الطرق التعليمية الحديثة على مستوى العالم، حيث تسعي جامعة حلوان من خلال برامجها إلى إحداث طفرة كبري في تطوير العملية التعليمية لتلبية احتياجات الطلاب وسد حاجات سوق العمل حيث تقدم الجامعة حزمة من البرامج الدراسية التي تتيح فرصاً تعليمية متنوعة للحاصلين على الثانوية العامة والشهادات المعادلة، والحاصلين على الشهادة الجامعية "بكالوريوس، ليسانس".

وأوضح الدكتور محمود حامد عميد كلية التربية الفنية جامعة حلوان، أن العلاج بالفن هو التخصص الذي يتناول النشاط الفني لأغراض تعبيرية تنفسية تشخيصية لاغراض علاجية، فالفن كلغة فريدة يتيح للانسان إسقاط ما بداخله من مكونات قد لا يستطيع التعبير عنها لفظيًا.

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ويهدف البرنامج إلى التعرف على المبادئ الأساسية الخاصة بمجال العلاج بالفن، والمضمون الفلسفي والنظري والتطبيقي للعلاج بالفن، وممارسة بعض المهارات والتقنيات الخاصة بمجال العلاج، والتواصل مع الفئات العادية وغير العادية من خلال وسائط الفن التشكيلي.

ونشأت فكرة إعداد هذا الدبلوم تأصيلاً لفكرة العلاج بالفن كمجال إنساني حديث يكون من شأنه تأهيل العديد من الكوادر كإحدى الأهداف المستقبلية التي تنشدها الكلية.

ويكون الحد الأدنى لنيل درجة الدبلوم فصلين دراسيين أساسيين ويكون الحد الأقصى 6 فصول دراسية، وتكون متطلبات الدراسة كالتالي:-
- أن يكون الطالب حاصلا على بكالوريوس في التربية الفنية أو النوعية تخصص التربية الفنية أو كليات الفنون أو ما يعادلها.
- بكالوريوس من أحد كليات التربية أو التربية النوعية بكافة تخصصاتها أو ما يعادلها.
-بكالوريوس أقسام علم النفس أو الطب النفسي أو الصحة النفسية، بالكليات الأخرى ومايعادلها.
-بكالوريوس من أحد الجامعات المعتمدة بوزارة التعليم العالي أو المجلس الأعلى للجامعات بشرط الحصول على دبلوم اكلينيكي في علم النفس أو ما يعادلها أو تقديم شهادة خبرة من أحد مراكز العلاج النفسي أو العلاج بالفن المعتمدة.

ويأتي طرح البرنامج في ظل الأهتمام المتزايد بمجال العلاج بالفن وتطبيق برامجه بالمؤسسات المختلفة التي تعمل على خدمة الفرد لذا كان من الضروري أن يُعد المعالج بالفن إعدادًا أكاديمياً وعلميا مناسباً.

ويتم التقدم للبرنامج عقب استيفاء الطالب للأوراق التالية:
1-أصل المؤهل الدراسي البكالوريوس.
2 - بيان تقديرات السنوات الخمس.
3- أربع صور شخصية حديثة.
4-أصل شهادة الميلاد.
5-صورة البطاقة الشخصية سارية.
6-أصل شهادة التجنيد للذكور.
7-سداد المصروفات الدراسية.
8-حافظة بلاستيك.
9-ملء استمارة الالتحاق.

ويمكن للطلاب الراغبين فى الالتحاق بالبرنامج الحصول على المزيد من المعلومات من خلال مكتب الدراسات العليا بكلية التربية الفنية جامعة حلوان 12 شارع اسماعيل محمد بالزمالك.

البرامج الجديدة الثانوية العامة الدكتور السيد قنديل رئيس الدكتور السيد قنديل الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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