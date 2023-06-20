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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة حلوان تعلن عن دورة تدريبية لخريجى كليات الآداب والتربية

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلنت جامعة حلوان فى بيان صادر اليوم أن الجامعة حريصة على تقديم العديد من الدورات التدريبية لتقديم خريج مميز قادر على مواكبة متطلبات سوق العمل.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة  على أهمية توفير هذه الدورات التدريبية بما يسهم فى تطوير مهارات المشتركين، كما أنها تساهم في تشكيل وعي الطلاب وتنمية مهاراتهم وتساعد على صقل مواهبهم في مختلف المجالات.

وذكر بيان  جامعة حلوان أن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، يعلن عن فتح باب الحجز في دورة اللغة العربية لخريجى كليات الآداب والتربية (لتعلم مهارات وآليات تعليم اللغة العربية  لغير الناطقين بها )
على أن يبدأ الحجز اعتبارا من أول يوليو.

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كما أوضحت الدكتورة مها حسنى عميد الكلية أن هذا يأتى إنطلاقا  من سلسلة  الدورات التدريبية المتخصصة والتى يقدمها المركز، والتي تنمي مهارات الطلاب وتصقل خبراتهم.

ومن جانبه أفاد الدكتور شادي الكردي مدير المركز أن المركز لديه خطة ورؤية مستقبلية يسير فيها وفق متطلبات جامعة حلوان في التطوير المستمر والوصول لمعايير الجودة العالمية، وأن الدورات التدريبية تهدف إلى تنمية قدرات المتدرب، والحصول على فرص وظيفية أفضل فى المستقبل وذلك من خلال تطوير مهاراته، وستكون مدة الدورة التدريبية 24 ساعة، وسيتم تقديمها بواسطة المحاضر  الاستاذ الدكتور عصام محمود.

جامعة حلوان
الآداب جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة الدورة التدريبية

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