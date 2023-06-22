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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

كلية الهندسة بحلوان تتابع تنظيم رحلات علمية للطلاب.. تفاصيل

جامعة حلوان
جامعة حلوان

تتابع كلية الهندسة جامعة حلوان خلال اجازة نهاية العام الدراسي  تنظيم رحلات علمية للطلاب بالكلية في إطار تحقيق التواصل الدائم والمجتمعي بين جامعة حلوان والمجتمع المحيط ولتقوية الروابط بين الجامعة والمؤسسات الصناعية، بالتعاون مع أسرة من أجل مصر المركزية .


وذالك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، الدكتور محمود المسلاوي عميد الكلية، وريادة الدكتورة نانسى سالم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وقيادة الدكتور محمد الشناوى رئيس قسم الهندسة الميكانيكية، وتنسيق ياسر الجبالي مدير إدارة رعاية الشباب بهندسة حلوان ومسئول أسرة من أجل مصر المركزية.

ويتم التسجيل بهذه الرحلات عبر مكتب ادارة رعاية الشباب بالكلية حتي نهاية الفصل الدراسي  الثاني. للعام ٢٠٢٣

جامعة حلوان

شاركت جامعة حلوان برئاسة الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة في فعاليات ملتقى "عهد" المؤتمر الدولي السابع لتعليم الكبار  CONFINTEA VI المُنعَقِد بالتعاون بين الهيئة العامة لتعليم الكبار والبيت العربي لتعلم الكبار والتنمية (عهد) في إطار عمل مراكش، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام للهيئة العامة لتعليم الكبار بمحافظة القاهرة، وذلك بدعوة من

الدكتور محمد يحي ناصف رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار.

ويأتي الملتقى بهدف تبادل الخبرات بين خبراء محو الأمية وتعليم الكبار على مستوى مصر والدول العربية ، وتفعيل إطار عمل مراكش للمؤتمر الدولي السابع لتعليم وتعلم الكبار

إجازة نهاية العام الدراسي إدارة رعاية الشباب أسرة من أجل مصر المركزية الهندسة جامعة حلوان الهيئة العامة لتعليم الكبار الهندسة الميكانيكية

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