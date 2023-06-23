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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على موعد الحلقة النقاشية عن التصميم المهني الذكي بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

 تستضيف جامعة عين شمس تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث محاضرة وحلقة نقاشية بعنوان "التصميم المهني الذكي: الرحلة ومحطات الوصول".
 

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يأتي ذلك في إطار حرص جامعة عين شمس على تقديم مستوي علمي متميز بين الطلاب والخريجين يتواكب مع متطلبات سوق العمل المعاصر والمنافسة عالميا كأحد الجامعات الرائدة في مجالي التعليم والبحث العلمي بالمنطقة.
 

والتي يلقيها الدكتور رمزي عبدالعزيز - المدرس والباحث بجامعة التو بفنلندا.

دكتور رمزي عبد العزيز هو شخصية ملهمة ومؤثرة في عالم التعليم والعلوم. حصل د. رمزي علي درجة الدكتوراه في علوم وتكنولوجيا النانو من جامعة كيل في ألمانيا ويعمل حالياً كـ”Staff Scientist” بجامعة Aalto في فنلندا، وهي إحدى أفضل الجامعات التكنولوجية في العالم. وعلاوة على ذلك، أسس الدكتور رمزي موقع Eduhub21، وهي إحدى أكبر المنصات العربية للتوجيه الأكاديمي والمهني والطلابي، حيث يتابع د. عبدالعزيز أكثر من مليون شخص على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة. صدر لدكتور رمزي اخيرا كتاب "عافر" صاحب أعلى التقييمات على منصة أبجد ومنصات التواصل الإجتماعي. الكتاب يشارك تجارب واقعية ومحطات عدة، عبرت عن رحلة المؤلف المعافرة من داخل مصر، المانيا، وفنلندا.


تتناول المحاضرة اهم المهارات التي يجب ان يكتسبها الطلاب اثناء مرحلة الجامعة وما بعدها، ما يتطلبه سوق العمل المعاصر، المسارات المهنية والأكاديمية التي تنتظر الخريج، العيادة التعليمية، والسفر والدراسة بالخارج. تتناول المحاضرة ايضا حلقة نقاشية تتناول الجوانب المختلفة للتصميم المهني. في نهاية المحاضرة والحلقة النقاشية، سيكون هناك حفل للتوقيع علي نسخ من كتابه للسادة الحضور الراغبين في توقيع المؤلف علي نسختهم الخاصة.

المحاضرة والحلقة النقاشية ينظمها قطاع الدراسات العليا بالتعاون مع إدارة متابعة الخريجين بجامعة عين شمس.

تعقد المحاضرة والحلقة النقاشية في تمام الساعة العاشرة والنصف صباحا يوم الأحد الموافق 25 يونيو 2023 بمدرج المحلاوي بكلية الطب - جامعة عين شمس.

وكان قد قام  الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب بتفقد وحدة القياس والتقويم بكلية الهندسة وذلك أثناء زيارة سيادته لكلية الهندسة للمشاركة في احتفال الكلية بالمؤتمر العلمي.

وذلك تحت رعاية  الدكتور عمر الحسيني عميد كلية الهندسة و الدكتور عمرو شعت وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث و الدكتور أحمد منيب الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والأستاذ الدكتور أكرم فاروق وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


حيث كان في استقباله بمقر الوحدة  الدكتور أحمد منيب الصباغ وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمرو عثمان حبيب مدير وحدة القياس والتقويم بالكلية والدكتور أيمن عبد الوهاب نائب مدير الوحدة والدكتور وليد حلمى عضو الوحدة.

 و استعرض الدكتور عمرو عثمان الأنشطة والمهام التي تقوم بها وحدة القياس والتقويم مشيراً إلى أنه تم خلال هذا الفصل الدراسي التصحيح الإلكتروني وإعداد التقارير والتحاليل الإحصائية باستخدام برنامج ريمارك لما يزيد عن مئة وستون امتحان اختيار من متعدد كما تم التفعيل الكامل لمنظومة كوريكت لبنوك الأسئلة بدعم من إدارة الكلية لرفع أسئلة جميع امتحانات الاختيار من متعدد على بنوك الأسئلة وكذلك بعض الامتحانات المقالية لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، كما قامت الوحدة بعقد العديد من الدورات التدريبية والفيديوهات التوضيحية لدعم وتشجيع أعضاء هيئة التدريس على رفع أسئلة الامتحانات على منظومة بنوك الأسئلة.

 

جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني حلقة نقاشية التصميم المهني الذكي الرحلة ومحطات الوصول الخريجين سوق العمل البحث العلمي Jobs Education

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