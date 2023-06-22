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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة النيل الأهلية تطلق أول دبلوم من نوعه في التكنولوجيا المالية

جامعة النيل الأهلية
جامعة النيل الأهلية

أطلق مركز التعليم التنفيذي، بجامعة النيل الأهلية، الدورة الأولى من برنامج دبلوم التكنولوجيا المالية (فينتك)، وهو برنامج رائد يجمع بين الاستراتيجية والابتكار والتحول الرقمي في مجال الخدمات المالية من خلال أسلوب التعلم التطبيقي لتزويد المشاركين بالمهارات والمعرفة اللازمة للتفوق في مجال التكنولوجيا المالية سريعة التطور للتعريف بالبرنامج.

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من جانبه أوضح خالد عيد، رئيس قطاع التعليم التنفيذي بجامعة النيل الأهلية، ان التكنولوجيا المالية تعد أهم قنوات التحول الرقمي في مجال الخدمات البنكية و المالية، حيث غيرت ووسعت نطاق الخدمات المالية ودفعت بالابتكار والكفاءة والشمول المالي إلى مسارات متقدمة، وقد استطاعت مصر ان تحقق نجاحا ملحوظا في هذا الامر حيث جذبت الشركات في قطاع التكنولوجيا المالية في مصر أكثر من ٣١٧ مليون دولار استثمارات في عام ٢٠٢٢.

مؤكداً أن أهم ما يميز دبلوم التكنولوجيا المالية هو النهج الفريد في التعلم، حيث يجمع بين بناء قدرات التفكير الاستراتيجي والمعرفة والتجربة العملية، وتطرح الجامعة من خلال البرنامج مجموعة فريدة من المحاضرين من خبراء الاستراتيجية و التكنولوجيا و تطوير الحلول من أساتذة جامعيين متميزين، وخبراء التكنولوجيا المالية من البنك المركزي المصري ومتخصصين و استشاريين عالميين، حيث يعزز هذا التنوع في خبرات المحاضرين من حصول المشاركين على نظرة شاملة عن صناعة التكنولوجيا المالية والاتجاهات الناشئة فيها.

وأشار رئيس قطاع التعليم التنفيذي بجامعة النيل الأهلية، أن الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، والدكتور حسن علي، عميد كلية إدارة الأعمال، التقوا المشاركين في اليوم الأول من البرنامج، وأكدوا على التزام الجامعة بالتميز في التعليم التنفيذي وأهمية المساهمة بفاعلية في دعم مجال التكنولوجيا المالية من خلال بناء القدرات والمهارات الحديثة.

حيث أكد الدكتور وائل عقل، رئيس جامعة النيل الأهلية: خلال لقائه المشاركين في البرنامج، أن إطلاق برنامج دبلوم التكنولوجيا المالية بهذا المستوى يعبر عن التزام جامعة النيل بتقديم التميز في التعليم التنفيذي، مضيفا أننا نؤمن بأن التجربة العملية والإرشاد من خبراء الصناعة هما المفتاح لتمكين مشاركينا من التفوق في هذا المجال المتطور بسرعة والمساهمة في أجندة التحول الرقمي في مصر.

من ناحيته أشار الدكتور حسن علي، عميد كلية الإدارة، أن هدف جامعة النيل من خلال هذا البرنامج هو دعم صناعة التكنولوجيا المالية و إمدادها بكل الأدوات الاستراتيجية والمعرفية والعملية لتوفير فرص النمو، ما يمكّن المؤسسات والشركات الناشئة من المشاركة بفاعلية في الاقتصاد الرقمي.

جديرب الذكر أن الدفعة الأولى من برنامج دبلوم التكنولوجيا المالية تضم مشاركين من مؤسسات كبرى منها فودافون، بنك QNB، بنك المشرق، بنك القاهرة، بنك كريدي اجريكول، شركة راية، و مصر للتأمين، بالإضافة لعدد من الشركات الناشئة حيث يساهم هذا التنوع في الخلفيات والتجارب في إثراء و خلق بيئة تعليمية مشجعة على التعاون وتبادل الأفكار بين المشاركين.

كما يتضمن برنامج دبلوم التكنولوجيا المالية ورش عمل متخصصة وحالات دراسة ومشروع عملي بالإضافة إلى فرص للتواصل مع قادة الصناعة وشبكة واسعة من المهنيين المشاركين في المجال، حيث تم تصميم البرنامج لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمحترفين الراغبين في تعزيز قدراتهم وفرصهم المهنية.

وأطلقت جامعة النيل الاهلية رابط   للحصول على المعلومات حول برنامج الدبلوما في تكنولوجيا التمويل والتسجيل


 

جامعة النيل الأهلية

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