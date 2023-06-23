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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تحقيق الهدف الرابع.. رئيس جامعة حلوان يشارك في ختام ورشة العمل الوطنية

جانب من الفاعليات
جانب من الفاعليات

شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان في ختام فعاليات ورشة العمل الوطنية التي تعقدها منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) ، بالتعاون مع اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، لفائدة 25  من أعضاء اللجنة الوطنية المصرية وممثلي الجهات المعنية بالمجال، بهدف تنمية قدراتهم في مجال تحقيق الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة، وإكساب المشاركين الخبرات والمهارات المتطورة، وتدريبهم على تحديد التحديات والتغلب عليها، والتي تعقد خلال الفترة من ١٩ - ٢٢ يونيو بمقر كلية التجارة وإدارة الأعمال جامعة حلوان بالزمالك.

ورحب رئيس الجامعة بالسادة الحضور في الورشة التي تقام تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)، وبحضور د. محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان السابق ورئيس لجنة الهدف الرابع إحدى اللجان النوعية التابعة للجنة الوطنية.

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أكد رئيس جامعة حلوان على  أن الجامعة تعد من أقدم جامعات جمهورية مصر العربية، وبها تخصصات فريدة، متطرقًا فى حديثه إلى أهمية تعزيز التعليم وتحسين جودته لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع ، كما أشاد بالجهود المبذولة في مصر لتحقيق الهدف الرابع وتعزيز وصول التعليم للجميع، بما في ذلك الجهود التي تبذلها جامعة حلوان في تطوير برامجها التعليمية وتعزيز البحث العلمي.

وفى ختام فعاليات ورشة العمل قام الدكتور السيد قنديل، والدكتور محمد سمير حمزة القائم بعمل رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، بتسليم شهادات إتمام الورشة للسادة المشاركين.

جامعة حلوان رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ورشة العمل الوطنية منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إيسيسكو ممثلي الجهات المعنية بالمجال

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