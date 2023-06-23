رئيس جامعة حلوان يبحث مع وزيرة التخطيط آليات دعم المشروعات الكبرى بالجامعة

استقبلت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، والدكتور وليد السروجى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وذلك لبحث بعض الإجراءات المطلوبة لسرعة البدء في المشاريع الكبرى بالجامعة ودعمها.

يأتي ذلك في إطار جهود جامعة حلوان لدفع العمل بالمشاريع الخاصة بالخطة المالية للعام ٢٠٢٣ /٢٠٢٤.

وقالت جامعة حلوان، في بيان اليوم الجمعة، إن اللقاء تضمن عرضا لأهم المشاريع الكبرى بالجامعة وخاصة المستشفى الجامعي، والذي يقع بحرم الجامعة، ويقدم خدمات متعددة لمنطقة جنوب القاهرة، وشمال الصعيد، والمناطق الصناعية بحلوان.

هذا ومن المقترح تقسيم المشروع على مراحل لضمان التشغيل والمساهمة في تكاليف الانشاء حيث يعد المشروع من أكبر المستشفيات التي سوف يتم إنشائها، وتصل السعة الاستيعابية بعد اكتمال كافة مراحل المشروع إلى ١٦٠٠ سرير، وسوف يقدم الخدمة العلاجية في أكثر من ٣٢ تخصص علاجي، وفق الأقسام الإكلينيكية لكلية الطب جامعة حلوان.



وقد شهد اللقاء عرض لوجهات النظر وآليات التنفيذ والدعم، وهو مالقي تفاهم من الوزارة في هذا الشان وابداء لروح التعاون لتنفيذ المشروعات الخاصة بجامعة حلوان والمدرجة علي الخطة المالية لهذا العام.

عقد اللقاء بحضور الدكتور هابي حسني مساعد رئيس جامعة حلوان للمشروعات، الدكتورة رشا رفاعي القائم بعمل عميد كلية الطب جامعة حلوان، الدكتورة جيهان بيومى عضو مجلس النواب وعضو هيئة التدريس بكلية الآداب جامعة حلوان.