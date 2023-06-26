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رئيس التحرير
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تعليم

محافظ أسيوط يكرم قيادات ومعلمين مدرسة النيل المصرية الدولية وبعض الطلاب المتميزين

محافظ أسيوط يكرم
محافظ أسيوط يكرم المتميزين بمدرسة النيل المصرية

كرم اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بديوان عام المحافظة، قيادات ومعلمين مدرسة النيل المصرية الدولية وبعض الطلاب وذلك لتميزهم ومشاركتهم في الاحتفالات التي نظمتها المحافظة لاستقبال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر وعددًا من سفراء دول الاتحاد الاوروبي بالقاهرة على هامش زيارتهم للمحافظة لتفقد بعض المشروعات القومية وزيارة محطات مسار رحلة العائلة المقدسة وذلك في إطار دعم ورعاية المتفوقين والمتميزين في كافة المجالات وتكريمهم لحثهم على الجد والاجتهاد ... جاء ذلك خلال لقائه لهم بقاعة الاحتفالات بديوان عام المحافظة بحضور محمد إبراهيم دسوقي وكيل مديرية التربية والتعليم وحنان أحمد ناجي موجه عام رياض الأطفال بالمديرية والدكتور عماد عبدالرحمن العجان نائب مدير وحدة شهادة النيل الدولية بوزارة التربية والتعليم والمكلف بإدارة مدرسة النيل المصرية الدولية فرع أسيوط الجديدة والعميد شريف محمد فهمي المدير الإداري والأمني لمدارس النيل المصرية الدولية لشركة مصر للإدارة التعليمية والطلاب المكرمين واولياء امورهم .
حيث كرم المحافظ ، مدير مدرسة النيل المصرية الدولية ومدير ادارة الامن بالمدرسة وبعض المعلمين والمشرفين والطلاب المتميزين فى الانشطة بالمدرسة وسلمهم شهادات التقدير ، مشيرا الى ان تكريم المتميزين هو حق أصيل للإحتفاء بهم وللإعتراف بعطائهم وتحفيزًا لزملائهم للتفاني في العمل وبذل المزيد من الجهد متمنيًا لهم دوام التوفيق والسداد.

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كما وجه محافظ أسيوط – خلال كلمته – الشكر للاطفال المكرمين والمشرفين من المعلمين لتميزهم في العروض والفقرات الفنية التي تم تقديمها خلال احتفالات المحافظة معربًا عن خالص تقديره لهم ، مشيرًا إلى أهمية تفعيل المشاركة المجتمعية وتفعيل الأنشطة المدرسية لصقل خبرات ومواهب الطلاب وطالبهم ببذل مزيد من الجهد في العمل والنهوض بالعملية التعليمية مع التركيز على غرس وتنمية روح الولاء والانتماء في نفوس أبنائنا وتكثيف برامج التوعية للطلاب والطالبات بالمشروعات القومية والتنموية وخاصة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروع القومي لتطوير الريف المصري التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنظيم رحلات ميدانية لزيارة تلك المشروعات ، كما أعلن المحافظ دعمه الكامل للانشطة المدرسية الصفية واللاصفية وزياراته المتكررة للمدارس لمتابعة سير العمل والمشاركة فى الفعاليات والانشطة وتكريم المتميزين من ابنائنا الطلاب والمعلمين .

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