الاتجاهات الحديثة للعلوم التربوية.. المؤتمر العلمي الأول للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط

نظمت كلية التربية للطفولة المبكرة بجامعة أسيوط، المؤتمر العلمي الأول لقسم العلوم التربوية تحت عنوان: " الاتجاهات الحديثة للعلوم التربوية في ضوء التنمية المستدامة "، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وقال الدكتور أحمد المنشاوي، إن الجامعة تحرص على دعم جهود الدولة في مواجهة التحديات التي تواجه العلوم التربوية؛ لتلبية متطلبات التنمية المستدامة، مؤكداً أن العلوم التربوية هي أساس امتلاك المعارف، والمهارات الداعمة؛ لمواجهة التحديات، والتعامل الإيجابي والذكي مع التطورات الراهنة؛ لتلبية متطلبات التنمية المستدامة؛ لوطن طموح يسعى إلى تقديم تعليم جيد لجميع أبنائه، والمقيمين فيه، ويعزز فرص التعلم لهم مدى الحياة، مضيفا أن أهمية موضوع المؤتمر تنطلق من رصده للإشكاليات التي تعاني منها العلوم التربوية، واستشراف مستقبلها في ضوء التنمية المستدامة ، والخروج برؤى استشرافية تطويرية للعلوم

التربوية.

يأتي المؤتمر تحت إشراف الدكتورة ريهام رفعت المليجي عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتورة لمياء كدواني رئيس قسم العلوم التربوية ورئيس المؤتمر، وبحضور الدكتورة منال أنور وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر المؤتمر، والدكتورة يارا إبراهيم وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، وعمداء ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس من مختلف الكليات بالجامعة، وعدد من الطالبات المشاركات في فعاليات المؤتمر .

وفي مستهل فعاليات المؤتمر أكد الدكتور أحمد عبد المولى، حرص إدارة الجامعة على تطوير طرق التعليم خاصة في مرحلة رياض الأطفال، وذلك ضمن رؤية مصر 2030، والإستراتيجية الوطنية 2030 ؛ لتطوير التعليم في مرحلة رياض الأطفال، ودعم زيادة معدلات الالتحاق بمرحلة رياض الأطفال، وتحسين جودة الخدمات التعليمية؛ لتأهيل معلمات رياض الأطفال.

وأشاد الدكتور محمود عبد العليم بكلية التربية للطفولة المبكرة، وحرصها الدائم علي عقد المؤتمرات واللقاءات العلمية المثمرة؛ لتعود بالنفع على المشاركين، مؤكداً علي دور الكلية في مواكبة أحدث طرق التدريس التعليمية؛ لتخريج طلاب قادرين علي المنافسة في سوق العمل، متمنياً للكلية دوام النجاح والتوفيق، وخروج المؤتمر بتوصيات مهمة تطبق علي أرض الواقع .

وأوضحت الدكتورة ريهام المليجي، أن المؤتمر يسعى إلى تطبيق أحدث البرامج التربوية المتخصصة والمتطورة وفقاً لرؤية مصر والإستراتيجية الوطنية 2030، ووضع الرؤى المستقبلية لرياض الأطفال والبحث العلمي.

وأشارت الدكتورة منال أنور، إلى أن فعاليات المؤتمر تأتي تزامناً مع الطفرة البحثية والعلمية التي تشهدها جامعة أسيوط في جميع التخصصات والمجالات؛ في ظل قيادة واعية وحريصة علي النهوض والارتقاء بمنظومة البحث العلمي، موضحةً أن المؤتمر يهدف إلى إلقاء الضوء على الاتجاهات المعاصرة في مجال العلوم التربوية في ضوء التنمية المستدامة التي أصبحت هدفاً إستراتيجيا مهما لمختلف المجتمعات.

وفي سياق متصل، أشادت الدكتورة يارا إبراهيم بقسم العلوم التربوية؛ فمنذ نشأة القسم وله الكثير من البصمات الواضحة في الكلية، موضحة أن مؤتمر اليوم يأتي تنفيذاً لتوجهات الدولة المصرية، وأهداف التنمية المستدامة ، مضيفةً أن المؤتمر يتناول التعريف بأهم الاتجاهات الحديثة في العلوم التربوية باختلاف تخصصاتها منها: تكنولوجيا التعليم ، أصول التربية والإدارة التعليمية.

وفي سياق متصل، أوضحت الدكتورة لمياء كدواني أن الاتجاهات الحديثة في ضوء التنمية المستدامة تهدف إلى معرفة أحدث الاتجاهات والبرامج في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، وأهم الأساليب الحديثة في برامج رياض الأطفال، وتنمية قدرات المعلمات، و البحث العلمي في ضوء التنمية المستدامة.

وحول تفاصيل المؤتمر استعرضت الدكتورة شاهيناز محمد عبد الله ، محاضرة بعنوان: "مهارات البحث العلمي، والبحث العلمي الي أين "، والتي تتضمن مكانة البحث العلمي في الوقت الراهن، وكيفية اختيار مشكلة البحث العلمي، وخطوات البحث العلمي، وكيفية معالجة وحل المشكلات السائدة لدى أطفال الروضة.



وأشار الدكتور عبد التواب عبد اللاه خلال محاضرته عن: أخلاقيات البحث العلمي في الطفولة المبكرة، إلى أن البحث العلمي هو الطريق إلى تقدم المجتمعات، وأحد مؤشرات التقدم الحضاري للأمم والشعوب، وريادة المستقبل، بالإضافة إلى أن المقصود بالبحث العلمي هنا ، بحوث الماجستير والدكتوراه، وبحوث أعضاء هيئة التدريس المقدمة للترقية، والمشروعات البحثية التي تقوم بها مراكز البحوث التي تهدف إلى حل المشكلات التربوية.

وأوضح الدكتور حمدي البيطار، في محاضرته عن: الاتجاهات الحديثة للعلوم التربوية في ضوء التنمية المستدامة، إن التنمية المستدامة تلبي احتياجات الجيل الحاضر دون الإضرار بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها، وكيفية دمج التعليم من أجل التنمية المستدامة في مرحلة رياض الأطفال، ووضع خريطة بحثية للعلوم التربوية، وتقديم مجموعة من التوصيات والمقترحات؛ لتفعيل البحث العلمي في مرحلة رياض الأطفال في ضوء رؤية مصر والإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030 ،وأهداف التنمية المستدامة.

كما شهدت فعاليات المؤتمر تقديم شهادات تقدير؛ تكريماً للدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور أحمد عبد المولي القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود عبد العليم القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، كما تضمن التكريم- أيضاً -الدكتورة ريهام المليجي عميد الكلية، والدكتور عبد التواب عبد اللاه العميد الأسبق، والدكتورة ماجدة هاشم العميد السابق، و الوكلاء الدكتورة منال أنور، والدكتورة يارا إبراهيم، والدكتور إمام مصطفي سيد، والدكتورة شاهيناز محمد عبدالله، والدكتورة لمياء كدواني، والدكتور حمدي البيطار، فضلاً عن تكريم أعضاء هيئة التدريس بالكلية، والهيئة المعاونة، وهم : الدكتورة رانيا محمد نبيل، والدكتورة نهى مرتضي، والدكتورة جهاد طه، والدكتورة أسماء سيد، والدكتورة أسماء حيدر، والدكتورة هبة أحمد، والدكتورة حنان عبد الكريم ، والدكتورة شيماء عادل، والدكتورة سلمى محمود ، والدكتورة فراولة حسن، والدكتورة إيمان عبد الناصر، والدكتورة رشا عبد الهادي، بالإضافة إلى تكريم عدد من الطلاب المتميزين بالقسم .

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