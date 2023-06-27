تفاصيل البرنامج التأهيلي بعين شمس للمشاركة في المشروع الوطني للقراءة

ينظم قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة عين شمس، برنامج تدريبي مكثف لطلاب جامعة عين شمس للتأهيل للمشاركة بالمشروع الوطني للقراءة في نسخته الثالثة 2023.

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة صفاء شحاتة القائم بأعمال عميد كلية التربية والدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسن عبد المقصود رئيس مجلس قسم اللغة العربية ،وتنسيق عام الدكتور محمد الطاهر عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية.

وأوضحت كلية التربية جامعة عين شمس، أن البرنامج التدريبي يبدأ من الأحد 9 يوليو حتى الخميس 13 يوليو 2023 .

وأعلنت كلية التربية جامعة عين شمس، أن التسجيل يستمر للراغبين في المشاركة حتى آخر موعد 5 يوليو 2023 مع ضرورة التسجيل على الرابط

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gt3c_0QY5k2eBRNby0bjvFN_nBQQXQNJiFv8SpJdKxpUMExPQjNUVUlaRFJESFdZMFZXSU41VzJJRC4u&fbclid=IwAR2o6azswUZPhw7vmVaRqPwYt-V0OHCH4DpAMdtDd3Rf_13d6hz2EPvPrSU

علما بأن المشاركة في البرنامج التدريبي مجانية دعما لطلاب الجامعة وتحقيقا للتأهيل المتميز للتمكن من المنافسة المتميزة في المشروع الوطني للقراءة من طلاب وخريجي جامعة عين شمس.