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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس تكرم الدكتور هشام عبدالسلام عمران والرسام عمرو فهمى

صدى البلد

كرم مجلس جامعة عين شمس فى جلسته التى عقدها يوم الإثنين الموافق 26 يونيو 2023 برئاسة الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة، الدكتور هشام عبد السلام عمران الأستاذ المساعد بكلية الهندسة جامعة عين شمس، لحصوله على جائزة اليونسكو – الفوزان الدولية لشباب العلماء  الباحثين لهذا العام.

وشهد التكريم الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والسادة أعضاء مجلس الجامعة .

جامعة عين شمس تعلن عن الفائزين بجوائزها التقديرية والتشجيعية| الأسماء الكاملة

كما كرم المجلس رسام الكاريكاتير الكبير عمرو فهمى تقديرا لتعاونه مع الجامعة وقيامه برسم كافة رؤساء الجامعة في لوحات سيتم وضعها في قصر الزعفران بعد تجديده ، وتقديراً لاسهاماته الفنية المتميزة في مجال الفن .

وعلى جانب آخر وافق مجلس جامعة عين شمس باجتماعه أمس الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة على اعتماد الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية للعام 2022، من كليات الجامعة وكانت على النحو التالي:

أولا: جوائز الجامعة التقديرية
الفائزون بجوائز الجامعة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية
الدكتور محمود إسماعيل عبد الرازق   الأستاذ المتفرغ بقسم التاريخ بكلية الآداب
الدكتور ماجدة منصور حسب النبى     الأستاذ بقسم اللغة الإنجليزية  بكلية البنات
الدكتور  إجلال إسماعيل حلمى محرم    الأستاذ المتفرغ بقسم علم الاجتماع بكلية الآداب

جامعة عين شمس الدكتور هشام عبد السلام عمران كلية الهندسة جامعة عين شمس اليونسكو عمرو فهمى

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