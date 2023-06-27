جامعة عين شمس تعلن عن الفائزين بجائزتها التقديرية والتشجيعية

وافق مجلس جامعة عين شمس باجتماعه أمس الاثنين الموافق 26 يونيو 2023 برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة على اعتماد الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية للعام 2022، من كليات الجامعة وكانت على النحو التالي:

أولا: جوائز الجامعة التقديرية

الفائزون بجوائز الجامعة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية

الدكتور محمود إسماعيل عبد الرازق الاستاذ المتفرغ بقسم التاريخ بكلية الآداب

الدكتور ماجدة منصور حسب النبى الاستاذ بقسم اللغة الإنجليزية بكلية البنات

الدكتور إجلال إسماعيل حلمى محرم الأستاذ المتفرغ بقسم علم الآجتماع بكلية الآداب

الفائزون بجوائز الجامعة التقديرية في مجال العلوم الأساسية

الدكتور عمرو محمود كريم الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية العلوم

الدكتورة حنان جودة الحايس الاستاذ بقسم الفيزياء بكلية البنات

الدكتور رمضان محمد رمضان الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء بكلية العلوم

الفائزون بجوائز الجامعة التقديرية في مجال العلوم الهندسية

الدكتور ضياء عبد المجيد خليل الاستاذ المتفرغ بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات بكلية الهندسة

الدكتور هانى محمد حسنين الأستاذ بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة

الفائزون بجوائز الجامعة التقديرية في مجال العلوم التكنولوجية

الدكتور المعتز يوسف عبد العزيز محمد الأستاذ بقسم هندسة القوى والآلات الكهربية بكلية الهندسة

الدكتور مصطفى محمود عارف الأستاذ المتفرغ بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات

الفائزون بجوائز الجامعة التقديرية في مجال العلوم الطبية

الدكتور خالد أبو زيد محمد الأستاذ المتفرغ بقسم الكيمياء الصيدلية بكلية الصيدلة

الدكتورة هبة حسن محمد عاشور الصدفى الأستاذ المتفرغ بقسم الوراثة الطبية بكلية الطب

الدكتورة سمر كمال عبد الحميد قاسم الاستاذ بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الطب

الفائزون بجوائز الجامعة التقديرية في مجال العلوم الزراعية

الدكتور محمد عبد السلام راشد الاستاذ المتفرغ بقسم الوراثة بكلية الزراعة

الفائزون بجوائزالجامعة التقديرية في مجال العلوم التربوية

الدكتور على عبد الرحمن على سليمان الصهبى الاستاذ المتفرغ بقسم التربية الفنية بكلية التربية النوعية

الفائزون بجوائز الجامعة التقديرية في مجال العمارة

الدكتور ياسر محمد محمد منصور الاستاذ المتفرغ بقسم الهندسة المعمارية بكلية الهندسة

ثانيا: جوائز الجامعة التشجيعية:

الفائزون بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الاجتماعية

الدكتورة فاطمة جلال شهاب الدين المدرس بقسم القانون المدنى بكلية الحقوق

الدكتور شريف أحمد إمام أحمد الاستاذ المساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب

الفائزون بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الأساسية

الدكتور علاء محسن عبد العزيز أحمد المدرس بقسم الفيزيقا والرياضيات الهندسية بكلية الهندسة

الفائزون بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الأساسية

الدكتور محمد رمضان محمد المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم

الفائزون بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الهندسية

الدكتور محمود عبد الله عطية الأستاذ المساعد بقسم هندسة القوى والآلآت الكهربية بكلية الهندسة

الفائزون بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الهندسية

الدكتور فريد محمود الجباس مدرس بقسم الهندسة الإنشائية بكلية الهندسة

الفائزون بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الطبية (مناصفة)

الدكتور استير ثروت منز الأستاذ المساعد بقسم الأدوية والسموم بكلية الصيدلة

الدكتورة نوران يوسف صلاح الدين الأستاذ المساعد بقسم طب الأطفال بكلية الطب

الفائزون بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الطبية

الدكتورة سلسبيل امين يس المدرس بقسم علوم الحاسب بكلية الحاسبات والمعلومات

الفائزون بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم الزراعية (مناصفة)

الدكتورة ريهام السيد فرج المدرس بقسم النبات الزراعى بكلية الزراعة

الدكتور أحمد يحيى على ماضى المدرس بقسم الأراضي والمياه بكلية الزراعة

الفائزون بجائزة الجامعة التشجيعية في مجال العلوم التكنولوجية المتقدمة في العلوم الزراعية

الدكتورة سلوى محمود السيد صديق المدرس بقسم الكيمياء الحيوية الزراعية بكلية الزراعة

وقد تقدم الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،والدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وجميع أعضاء مجلس الجامعة، ومكتب الجوائز بالجامعة بخالص التهاني لجميع الفائزين بجوائز الجامعة التقديرية والتشجيعية.

وتعتبر الجوائز التقديرية والتشجيعية التى تمنحها الجامعة تقديرًا للإنجازات والتفوق الأكاديمي والإسهامات المميزة في المجالات المختلفة لأعضاء هيئة التدريس والعلماء وشباب الباحثين بالجامعة.

ومن الجدير بالذكر أن هذه الجوائز تحقق دورًا فعّالًا في تكوين بيئة تحفيزية وتشجيعية داخل الجامعة، مما يؤدي إلى تحسين جودة التعليم والبحث وتحقيق رؤية وأهداف الجامعة.

وتتمنى إدارة الجامعة لجميع الفائزين بالجوائز مزيدا من التميز والتألق تقديرا لجهودهم العلميه المتميزة ، والتي تسهم في تحقيق أهداف الجامعة الاستراتيجية ورؤيتها المستقبلية، و يعزز مكانة الجامعة في الأوساط العلمية المرموقة ويسهم في رفع التصنيف الدولي للجامعة.