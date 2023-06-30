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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم.. رضا حجازي يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو ويؤكد: حافظت على هوية الوطن.. تغيير نظام تنسيق الجامعات 2023.. الوزارة تكشف الحقيقة

اخبار التعليم
اخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.
 

سارعوا بإعلانها .. رسالة عاجلة من رئيس جامعة القاهرة لـ عمداء الكليات

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة ، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.
 

وزير التعليم يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو|ويؤكد: حافظت على هوية الوطن

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً وجه خلاله التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لـ ثورة 30 يونيو.
 

تغيير نظام تنسيق الجامعات 2023.. التعليم العالي تكشف الحقيقة

قال مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إنه لا يوجد تغيير في نظام تنسيق الجامعات 2023 .

وأضاف المصدر في تصريح خاص لموقع صدى البلد : إن نظام تنسيق الجامعات 2023 سيتم بشكل إلكتروني كامل كما هو معتاد.
 

موعد انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2023
 

يترقب طلاب الثانوية العامة، انطلاق تنسيق الجامعات 2023 والذي سينطلق لعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة مباشرة وإعلان النتائج.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوقت مازال مبكرا على تنسيق الجامعات 2023، مشيرا إلى أن المرحلة الأولى تبدأ بعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة وإعلان النتيجة مباشرة.
 

أستاذ مناهج: التعاون العلمي بين الجامعات ضرورة ملحة للتطوير

حرصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على تكثيف الاهتمام بالتعاون الدولي بما يسهم في التركيز على الجودة في التعليم العالي والبحث العلمي، وإنشاء جامعات على مستوى دولي، لإتاحة تعليم عالٍ متميز في إطار تنافسي يحقق للخريجين القدرة على الالتحاق بسوق العمل المحلى والدولي، وامتلاك المهارات والقدرات التي تؤهلهم لذلك، إلى جانب بناء قدرات أعضاء الهيئة الأكاديمية العلمية والبحثية من خلال التفاعل والتشارك الأكاديمي مع أقرانهم بكبري الجامعات العالمية، وذلك فى إطار اهتمام الوزارة بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشراكات الدولية والتعاون بين الجامعات المصرية ونظيراتها الدولية ذات السمعة المتميزة.

 

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