وزير التعليم يهنئ الرئيس بذكرى ثورة 30 يونيو|ويؤكد: حافظت على هوية الوطن

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بيانا رسمياً وجه خلاله التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لـ ثورة 30 يونيو.

قال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانه الرسمي : بالأصالة عن نفسي وجموع العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والمعلمين، أتقدم بخالص التهنئة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصري العظيم بمناسبة حلول الذكرى العاشرة لـ ثورة 30 يونيو المجيدة.

وأضاف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني في بيانه : ثورة 30 يونيو المجيدة ، سطر خلالها المصريون بإرادتهم الأبية ملحمة خالدة للحفاظ على هوية الوطن ، وغيروا مجرى التاريخ المصري المعاصر وكتبوا بأحرف من نور ميلاد مسار جديد من مسارات العمل الوطني الخالص.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني : تحية تقدير وإجلال للقائد المخلص الذي عبر بمصر بحكمة بالغة من الظلام إلى النور لتنطلق مسيرة بناء وتنمية ، حققت إنجازات غير مسبوقة مرتكزة على تلاحم شعبي واصطفاف وطني.

وأخيرا اختتم وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بيانه قائلا : أدعو الله أن يحفظ وطنننا الغالي وأن يديم عليه نعمة الأمن والأمان والاستقرار.