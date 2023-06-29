رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس|التعليم تستعد لإعلانها بعد العيد

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإعلان رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على موقعها الرسمي بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى 2023

وتقوم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بإعلان رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على موقعها الرسمي من خلال بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو من خلال بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/

ويتيح رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، أو بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/ امكانية الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس من خلال الخطوات التالية :

ادخل على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس

ادخل رقم الجلوس

حدد النوعية (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)

اضغط على عرض النتيجة

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس .. موعد ظهوره على موقع التعليم

يظهر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، و بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/ الاسبوع القادم الذي يوافق الاسبوع الاول من شهر يوليو 2023 بعد انتهاء اجازة عيد الاضحى 2023

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس بالدرجات

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، و بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/ الاسبوع القادم بالدرجات وليس بالتقديرات أو بالالوان .

فعلى رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، و بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/ ، يجد الطالب بعد ادخال رقم جلوسه نتيجته كاملة وتشمل درجته في كل مادة من المواد النظرية والعملية ، والمجموع الكلي ، وعدد مواد الدور الثاني والرسوب ان وجدت

ويقدم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس على موقع وزارة التربية والتعليم عبر بوابة مركز المعلومات https://emis.gov.eg/ ، و بوابة التعليم الفني https://fany.emis.gov.eg/ ، نتيجة (715432) طالب وطالبة ادوا امتحانات الدبلومات الفنية 2023 في (2542) لجنة بجميع النوعيات (صناعي – زراعي – تجاري – فندقي)، والتي تم عقدها خلال الفترة من 27/5/2023 وحتى 8/6/2023 .

وتصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا بمجرد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس الاسبوع القادم ، لتكشف خلاله اجمالي عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، واجمالي عدد الطلاب النجاحين في امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، واجمالي عدد الطلاب الراسبين ، والنسبة العامة للنجاح في كل نوعية وتخصص ، إلى جانب إعلان قائمة أوائل الدبلومات الفنية 2023 ومحافظة كل منهم ومجموعه الكلي وترتيبه في القائمة .