أخبار التعليم| رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة : ميزانيتنا 200 مليون دولار في العام.. إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة : ميزانيتنا 200 مليون دولار في العام

قال الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مصاريف الجامعة عالية، والسبب في ارتفاعها يعود إلى عدة أسباب من ضمنها أننا نحرص على أن يكون هناك توظيف مُركز على عملية تعليم الطلاب وعلى نوعية التعليم وعلى المرافق والفرص التي تقدم للطلاب، سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه، لنمو الطالب دراسيا وفكريا وجسديا وإكسابه ميزات إضافية.

جامعة القاهرة تستضيف أخصائي علاج إصابات الملاعب وأمراض العظام

استقبلت كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، البروفيسور سانتياجو نفاررو ليدزما من جامعة جرانادا بإسبانيا والمتخصص في العلاج الطبيعى لإصابات الملاعب وأمراض العظام، وتشخيص أمراض الجهاز الحركي العضلي بالموجات فوق الصوتية، والعلاج المناعى النفسى و الاستيوباثى .

عميد علوم عين شمس يكشف لصدى البلد موعد إعلان نتائج نهاية العام

تسابق جامعة عين شمس الزمن لاعلان امتحانات نهاية العام بمختلف كليات الكلية، وذلك بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة ، وهناك بعض الكليات التى انتهت فيها الامتحانات فعليا إلا أنها أيضًا بدأت فى إعلان نتائج الطلاب مبكرا والبعض الآخر يسعى لسرعة انتهاء التصحيح لإعلانها بعد العيد مباشرة.

جامعة القاهرة تحارب الإدمان وتقلّل أعداد متعاطي المخدرات

نظمت وحدة الإدمان والطب النفسي بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة منال المصري عميد الكلية، ندوة بعنوان "سوء استخدام المواد المخدرة والبعد عن استخدامها"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد عيد الاضحى 2023