جامعة القاهرة تحارب الإدمان وتقلّل أعداد متعاطي المخدرات

نظمت وحدة الإدمان والطب النفسي بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة منال المصري عميد الكلية، ندوة بعنوان "سوء استخدام المواد المخدرة والبعد عن استخدامها"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

من جانبها، أشارت الدكتورة منال المصري عميد كلية طب قصر العيني، إلى الدور الذي تقوم به وحدة الإدمان على المستوى الجامعي والمحلي والدولي في تعليم وتطوير البرامج والبحوث العلمية في مجال الإدمان، والبرامج العلاجية المتعددة.

وأوضحت عميدة الكلية أن الهدف من الندوة هو التعريف بطرق الوقاية من المخدرات، وتقليل أعداد المتعاطين، ومناقشة تقنيات وبروتوكولات العلاج الحديثة المتبعة عالميًا مع الخبراء الدوليين في مجال مكافحة المخدرات.



وقالت الدكتورة نها صبري رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب قصر العيني، إن الفعالية تأتى في إطار دعوة منظمة الصحة العالمية للدول والجامعات بتنظيم فعاليات ضد المخدرات، مشيرةً إلى أن الاحتفالية انتهت بتقديم العديد من التوصيات مثل بدء عمل حملات توعية وتدريبية في مجال مكافحة سوء استخدام الإدمان، بالإضافة الي تضمين الخطة البحثية للكلية بحوثا انتشارية في مجال أنماط المخدرات الجديدة وعلاقتها بالطب النفسي الرياضي، والتوعية بخطورة الإدمان.