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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

حقوق القاهرة تشطب قيد طلاب الدراسات العليا في هذه الحالة |تفاصيل

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد سامح عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة ، تعليمات مهمة لطلاب الدراسات العليا .

وقال الدكتورة محمد سامح ، يرجي من جميع الطلاب الالتزام بسرعة سداد الرسوم الدراسية المستحقة وإلا ستضطر الإدارة بشطب قيد غير الملتزمين بالسداد في موعد أقصاه أول سبتمبر ٢٠٢٣م.
 

جامعة القاهرة 

على الجانب الأخر ،تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالتهنئة لعلماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022، والتي أعلن نتائجها من العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأجرتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

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إتاحة عدد من المنح.. أبرز تصريحات مجلس جامعة القاهرة خلال اجتماعة الأخير

وفازت جامعة القاهرة بعدد 9 جوائز لتأتي في المرتبة الأولى ومعها جامعة المنصورة؛ حيث فاز من جامعة القاهرة: الدكتور محمد أحمد محمد أبو الغار الأستاذ بكلية الطب بجائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور محمد عبد الحارث محمد عبد الرحمن الأستاذ بالمعهد القومي لليزر بالجائزة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور محمد محمود  بجائزة التفوق في العلوم الهندسية، والدكتور عثمان لطفي الأستاذ بكلية الهندسة بجائزة الرواد في العلوم الهندسية، والدكتورة نادية زخاري الأستاذة في المعهد القومي للأورام بجائزة المرأة التقديرية في الصحة، والدكتورة ماجي الحلواني الأستاذة في كلية الإعلام بجائزة المرأة التقديرية في العلوم الاجتماعية، والدكتورة فكيهة الطيب الأستاذة في كلية العلوم بجائزة المرأة التقديرية في المياه والطاقة، والدكتورة هند عزت سلامة الأستاذ المساعد بكلية العلوم الجائزة التشجيعية في العلوم الكيميائية، والدكتورة رباب حامد سيد حسن الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة الجائزة التشجيعية في العلوم الطبية.

الدكتور محمد سامح كلية الحقوق جامعة القاهرة طلاب الدراسات العليا جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة

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