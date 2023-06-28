إتاحة عدد من المنح.. أبرز تصريحات مجلس جامعة القاهرة خلال اجتماعة الأخير

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وفى هذا التقرير، ننشر لكم أبرز تصريحات الدكتور عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال الاجتماع فى النقاط التالية: