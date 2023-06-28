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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إتاحة عدد من المنح.. أبرز تصريحات مجلس جامعة القاهرة خلال اجتماعة الأخير

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

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وفى هذا التقرير، ننشر لكم أبرز تصريحات الدكتور عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، خلال الاجتماع فى النقاط التالية:

  • أشاد مجلس جامعة القاهرة بالتقدم الكبير الذي حققته جامعة القاهرة خلال السنوات الأخيرة في المؤشرات والتصنيفات الدولية.
  • أشاد رئيس الجامعة بالإنجاز الدولي الجديد الذي حققته مجلة جامعة القاهرة للأبحاث المتقدمة (JAR).
  • الشكر لعمداء الكليات على الأداء المتميز لامتحانات الفصل الدراسي الثاني، والالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها إدارة جامعة القاهرة.
  • شدد على ضرورة الاهتمام بالكوادر الطلابية والأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية في مختلف المجالات.
  • توفير متطلبات تنفيذ أنشطة فاعلة للطلاب، وانطلاق معسكر قادة المستقبل لإعداد الكوادر الطلابية.
  • وجه بوضع خريطة للأنشطة الطلابية تتضمن فتح الملاعب الرياضية أمام الطلاب لممارسة الأنشطة.
  • تنظيم دورات تدريبية للطلاب وتنمية المهارات القيادية لديهم.
  • سيتم عقد محاضرات تثقيفية وتجهيز الملاعب والأنشطة الرياضية ومعسكرات الجوالة المختلفة.
  • الموافقة على مجموعة من الجوائز الكبرى للطلاب المشاركين بالمسابقات سواء المحلية أو الدولية في مختلف المجالات.
  • الموافقة على عدد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون والاتفاقيات، أهمها مذكرة تفاهم بين الجامعة وجامعة وجوانغدونغ للتكنولوجيا الصينية في مجالات البحوث والتعليم وبرامج التدريب.
  • الموافقة على تعديل العديد من اللوائح الدراسية منها مشروع اللائحة الداخلية لمرحلة الدراسات العليا بنظام الساعات المعتمدة بكلية الإعلام.
  • إضافة إجزاء جديدة  بالمقررات والبرامج الدراسية، وإنشاء الماجستير المهني البيني في "الالتزام البيئي وإدارة الموارد الطبيعية".
  • إتاحة عدد من المنح الدراسية بالجامعة لشباب سيناء من المتفوقين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدمج أبناء سيناء في المجتمع.
جامعة القاهرة الدكتور محمد الخشت مجلس جامعة القاهرة رئيس الجامعة لأنشطة الطلابية

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