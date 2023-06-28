القومى للأمراض: وحدة استقبال الطوارئ تعمل على مدار الساعة أثناء إجازة العيد

أعلن الدكتور محمد عبد المعطى سمرة، عميد المعهد القومى للأورام، عن أيام الإجازة الرسمية للمعهد.

وقال الدكتور محمد عبد المعطى إن عيادات المعهد إجازة رسمية حتى الاثنين 3 يوليو 2023، وتعود للعمل واستقبال المرضى يوم الثلاثاء 4 يوليو 2023.

وأضاف عميد المعهد القومى للأمراض، أن وحدة استقبال الطوارئ تعمل على مدار الساعة أثناء فترة إجازة عيد الأضحى المبارك لاستقبال وعلاج حالات الطوارئ لمرضى المعهد الذين يعالجون فيه والذين يحتاجون للتدخل السريع لعلاج مضاعفات الأورام الطارئة بعد مناظرتهم بواسطة أطباء المعهد من مختلف تخصصات الأورام بقسم الطوارئ بالمعهد القومي للأورام.

جامعة القاهرة

على الجانب الآخر، تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بالتهنئة لعلماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022، والتي أعلن نتائجها من العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأجرتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وقد فازت جامعة القاهرة بـ 9 جوائز، لتأتي في المرتبة الأولى ومعها جامعة المنصورة؛ حيث فاز من جامعة القاهرة: الدكتور محمد أحمد محمد أبو الغار، الأستاذ بكلية الطب، بجائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور محمد عبد الحارث محمد عبد الرحمن، الأستاذ بالمعهد القومي لليزر، بالجائزة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور محمد محمود، بجائزة التفوق في العلوم الهندسية، والدكتور عثمان لطفي، الأستاذ بكلية الهندسة، بجائزة الرواد في العلوم الهندسية.