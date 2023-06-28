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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تحصد 9 جوائز للدولة وتحتل المرتبة الأولى في عددها

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

تقدم الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، بالتهنئة لعلماء الجامعة الفائزين بجوائز الدولة لعام 2022، والتي أعلن نتائجها من العاصمة الإدارية الجديدة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأجرتها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

 

وفازت جامعة القاهرة بعدد 9 جوائز لتأتي في المرتبة الأولى ومعها جامعة المنصورة؛ حيث فاز من جامعة القاهرة: الدكتور محمد أحمد محمد أبو الغار الأستاذ بكلية الطب بجائزة النيل في العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور محمد عبد الحارث محمد عبد الرحمن الأستاذ بالمعهد القومي لليزر بالجائزة التقديرية في العلوم التكنولوجية المتقدمة، والدكتور محمد محمود  بجائزة التفوق في العلوم الهندسية، والدكتور عثمان لطفي الأستاذ بكلية الهندسة بجائزة الرواد في العلوم الهندسية، والدكتورة نادية زخاري الأستاذة في المعهد القومي للأورام بجائزة المرأة التقديرية في الصحة، والدكتورة ماجي الحلواني الأستاذة في كلية الإعلام بجائزة المرأة التقديرية في العلوم الاجتماعية، والدكتورة فكيهة الطيب الأستاذة في كلية العلوم بجائزة المرأة التقديرية في المياه والطاقة، والدكتورة هند عزت سلامة الأستاذ المساعد بكلية العلوم الجائزة التشجيعية في العلوم الكيميائية، والدكتورة رباب حامد سيد حسن الأستاذ المساعد بكلية الصيدلة الجائزة التشجيعية في العلوم الطبية.

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وأعرب الدكتور محمد الخشت، عن اعتزازه وفخره بأساتذة وباحثي جامعة القاهرة لتميزهم وتفوقهم في مختلف المجالات، وحصولهم على العديد من الجوائز والتي تعتبر وسام تقدير لما قدموه من جهد وأبحاث تخدم المنظومة البحثية في مصر والعالم.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تعمل على تسليط الضوء على النماذج المُشرفة والفعالة بها، وتُفسح المجال أمام أساتذتها وباحثيها للمشاركة والمنافسة في مختلف المجالات، وتدفع المجتهدين والمتميزين للتقدم للجوائز بعد دراسة تاريخهم العلمي وسيرتهم الذاتية.

جدير بالذكر أن عدد جوائز الدولة الممنوحة هذا العام 52 جائزة منحت لـ 53 فائزا وتتراوح قيمة الجائزة من 500 ألف جنيه (النيل) حتى 50 ألف جنيه (التشجيعية)، وميداليات ذهبية وفضية. وتقدم للجوائز هذا العام 540 عالما وباحثا، وكانت نسبة الحاصلين على جوائز من إجمالي عدد المتقدمين حوالي 10%، واستحوذ القطاع الطبي على جائزتي النيل هذا العام.

أكاديمية البحث العلمي الأستاذ بكلية الطب البحث العلمي والتكنولوجيا الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم الخشت رئيس جامعة القاهرة العاصمة الإدارية الجديد بكلية الهندسة ة القاهرة كلية الهندسة مستشفيات جامعة القاهرة

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