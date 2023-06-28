خطوات سداد قيمة التظلم على نتائح الامتحانات بنظام فوري

أعلن الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، عن نتائج الفصل الدراسى الثانى.

وقال الدكتور هشام عبد الحكم إن فتح باب التظلمات يبدأ من اليوم لمن يرغب فى التظلم، علماً بأن قيمة التظلم للمقرر الواحد 50 جنيها مصريا (لكل الجنسيات)، ويتم السداد عن طريق نظام "فورى" وإرفاق صورة لإيصال الدفع مع البيانات المطلوبة، ويستمر قبول الطلبات حتى الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق 26 يونيو على الرابط التالي:

https://tinyurl.com/DENT-5th-2023

خطوات سداد قيمة التظلم في نظام فوري:

1- الدخول علي موقع "التحصيل الإلكتروني لخدمات كلية طب الفم والأسنان" على الرابط التالي:

https://ckes.cu.edu.eg/oral.aspx

2- اختيار "شئون الطلاب".

3- اختيار "مراجعة نتيجة امتحان مقرر - إعادة رصد (بكالوريوس)".

4- استكمال البيانات المطلوبة.