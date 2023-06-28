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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

خطوات سداد قيمة التظلم على نتائح الامتحانات بنظام فوري

امتحانات
امتحانات

أعلن الدكتور هشام عبد الحكم، عميد كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة، عن نتائج الفصل الدراسى الثانى.

وقال الدكتور هشام عبد الحكم إن فتح باب التظلمات يبدأ من اليوم لمن يرغب فى التظلم، علماً بأن قيمة التظلم للمقرر الواحد 50 جنيها مصريا (لكل الجنسيات)، ويتم السداد عن طريق نظام "فورى" وإرفاق صورة لإيصال الدفع مع البيانات المطلوبة، ويستمر قبول الطلبات حتى الساعة الثامنة مساء يوم الاثنين الموافق 26 يونيو على الرابط التالي:

https://tinyurl.com/DENT-5th-2023

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خطوات سداد قيمة التظلم في نظام فوري:
1- الدخول علي موقع "التحصيل الإلكتروني لخدمات كلية طب الفم والأسنان" على الرابط التالي:
https://ckes.cu.edu.eg/oral.aspx
2- اختيار "شئون الطلاب".
3- اختيار "مراجعة نتيجة امتحان مقرر - إعادة رصد (بكالوريوس)".
4- استكمال البيانات المطلوبة.

الدكتور هشام عبد الحكم كلية طب الأسنان جامعة القاهرة جامعة القاهرة الفصل الدراسي الثاني نتائج الفصل الدراسى الثانى

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