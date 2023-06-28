رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة : ميزانيتنا 200 مليون دولار في العام

قال الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، إن مصاريف الجامعة عالية، والسبب في ارتفاعها يعود إلى عدة أسباب من ضمنها أننا نحرص على أن يكون هناك توظيف مُركز على عملية تعليم الطلاب وعلى نوعية التعليم وعلى المرافق والفرص التي تقدم للطلاب، سواء داخل الفصل الدراسي أو خارجه، لنمو الطالب دراسيا وفكريا وجسديا وإكسابه ميزات إضافية.

وأوضح دلّال خلال حوار اجراه معه موقع صدى البلد، أننا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة نحرص أن تكون نوعية التعليم الذي يقدم داخل الجامعة الأمريكية لنخبة فكرية وليس لنخبة اقتصادية، ولكن هذا النوع من التعليم مكلف وأنه يجب علينا أن نوفر الموارد المالية للجامعة لتغطية مصاريف ذلك النوعية من التعليم.

واضاف ، أن المصروفات الدراسية التي يتم تجميعها من الطلاب لا تغطي سواء 60% فقط من مصاريف الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وأن هذا يعني أن المصروفات التي نأخذها من الطلاب لا تغطي سواء 60% من ميزانية الجامعة وباقي الميزانية نلجأ إلى تغطيتها من مصادر أخرى، ولفت إلي أن ميزانية الجامعة معروفة وتتجاوز الـ 200 مليون دولار.

ولفت، أننا في الجامعة الأمريكية بالقاهرة نقبل ما بين 1000 و1200 طالب سنويا، وأنه بكل تأكيد عدد صغير بالمقارنة بأعداد الطلاب الهائلة في مصر ولكن هذا حجمنا وهذا هو العدد الذي نستطيع قبوله رغم أنه في كل عام يتقدم أكثر من هذا العدد.