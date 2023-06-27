صلاة عيد الأضحى .. تعرف على أول وآخر مدينة مصرية تقيمها

اقترب موعد أداء صلاة عيد الأضحى ويتساءل الكثيرون عن مواعيد إقامة صلاة العيد وهل هى موحدة التوقيت فى جميع المدن المصرية، أم أنها تختلف من مكان إلى آخر.

موعد صلاة عيد الأضحى حسب التوقيت الصيفي

ويبحث الكثيرون عن موعد صلاة العيد، حيث يستهل المسلمون عيد الأضحى المبارك بأداء صلاة العيد، والتي يختلف توقيتها عدة دقائق بحسب كل محافظة من محافظات مصر، لذا يستعرض موقع صدى البلد تقريرا عن موعد صلاة عيد الأضحى ٢٠٢٣ فى القاهرة والمحافظات وكيفية صلاة العيد وتكبيرات العيد .

موعد صلاة عيد الأضحى حسب التوقيت الصيفي

وكشف الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك 2023 بجميع المحافظات، وعن أول وآخر المحافظات التي ستؤدي الصلاة، حيث حدد المعهد مواعيد صلاة عيد الأضحي 2023، في جميع محافظات جمهورية مصر العربية على حسب التوقيت الصيفي.

أول مدينة مصرية تقيم صلاة عيد الأضحى

أولى المحافظات التي تؤدي صلاة عيد الأضحى المبارك هي :

تأتي مدينتا "طابا" و"العريش" كأول الأماكن التي تؤدي صلاة عيد الأضحي، حيث يحين موعد الصلاة في تمام الساعة السادسة و13 دقيقة صباحاً حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة .

صلاة عيد الأضحى

آخر مدينة مصرية تؤدي صلاة عيد الأضحى

وتأتى مدينة "السلوم" كآخر المدن المصرية التي تؤدي صلاة عيد الأضحى في تمام الساعة السادسة و42 دقيقة صباحاً.

وقت صلاة العيد

يبدأ وقت صلاة عيد الأضحى من وقت ارتفاع الشمس، أي: بعد شروقها بحوالي ثلث الساعة، ويمتد إلى زوال الشمس، أي: قبيل وقت الظهر، وعلى المسلم ألا يحزن ويخاف من ضياع الأجر فيما اعتاد فعله من العبادات لكن منعه العذر؛ وذلك لأنَّ الأجر والثواب حاصل وثابت حال العُذر، بل إنَّ التعبُّد في البيت في هذا الوقت الذي نعاني فيه من تفشي الوباء يوازي في الأجر التعبُّد في المسجد، ويجوز لمن فاتته صلاة العيد أن يصليها قضاءً كما ذكر العديد من العلماء.

كيفية صلاة عيد الأضحى

وأوضحت دار الإفتاء المصرية أنّ صلاة العيد تؤدى ركعتين، وتُفْتَتح الأولى منهما بسبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ ما تيَسَّر له من القرآن جهرًا، ويتم ركعة عادية كما في غيرها من الصلوات، وفي الركعة الثانية: يُكَبِّر 5 تكبيرات بعد تكبيرة القيام، ثم يقرأ، ويتم الركعة، ويجلس للتشهد ويُسَلِّم.

تكبيرات العيد

الأمر في صيغة التكبير واسع، ولم يرِدْ عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صيغة معيَّنة لتكبيرات العيد، فإن كَبَّرت للعيد بصيغته المشهورة؛ فجائز حسب ما ذكره مركز الأزهر للفتوى، وهي:

«الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلًا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صلِّ على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذُرّيّة سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك

فيما يلي مواعيد صلاة عيد الاضحى المبارك في محافظات مصر المختلفة:

القاهرة 6:21

الجيزة 6:22

الإسكندرية 6:24

بورسعيد 6:14

السويس 6:16

العريش 6:08

الطور 6:16

سانت كاترين 6:14

شرم الشيخ 6:14

دمنهور 6:22

طنطا 6:20

المنصورة 6:18

الزقازيق 6:19

بنها 6:21

شبين الكوم 6:21

كفر الشيخ 6:20

الفيوم 6:25

بنى سويف 6:24

المنيا 6:28

أسيوط 6:28

سوهاج 6:28

قنا 6:24

أسوان 6:28

أبو سمبل 6:37

مرسى مطروح 6:34

الغردقة 6:18

الخارجة 6:36

الإسماعيلية 6:16

دمياط 6:16

نويبع 6:10

حلايب 6:17

شلاتين 6:19