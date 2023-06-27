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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مواعيد صلاة عيد الأضحى في مصر ... من إسكندرية لأسوان

مواعيد صلاة عيد الأضحى
مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023

يبحث العديد الان من المصريين عن مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023، فى محافظة القاهرة وباقى محافظات مصر، حيث سيطرت مواعيد صلاة العيد على محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، ويتساءل عدد كبير من المواطنين عن مواعيد صلاة عيد الاضحى.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023

حدد المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، مواعيد صلاة العيد الأضحي 2023، في جميع محافظات جمهورية مصر العربية على حسب التؤقيت الصيفي.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023

 وكما جرت العادة، ستعلو اصوات تكبيرات عيد الأضحى  بجميع المناطق والمحافظات المصرية اضافة الى باقي الدول العربية والاسلامية، وذلك حسب المواعيد الصلاة التي تختلف من مكان إلي آخر.

وأوضح معهد البحوث الفلكية إلي أن مواعيد صلاة عيد الأضحى في القاهرة سوف تكون في تمام الساعة 6:21 دقيقة، وتحل فى الجيزة في تمام الساعة 6:22 دقيقة، بينما تكون في الإسكندرية في تمام الساعة 6:24 دقيقة صباحا.

يبدأ توقيت موعد صلاة العيد الاضحى 2023 في مصر بمدينة طابا والعريش فى تمام الساعة 6:08 صباحًا يوم الاربعاء 28 يونيو، تليه صلاة العيد في نويبع الساعة 6:10 دقائق .

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اما توقيت صلاة العيد في المنيا، أسيوط ، سوهاج ، أسوان ، فسوف تقام صلاة عيد الأضحى في الساعة السادسة و 28 دقيقة صباحاً، بينما في بنها وشبين الكوم فى تمام الساعة  السادسة و 21 دقيقة صباحاً

بينما تقام في محافظات بورسعيد وسانت كاترين وشرم الشيخ في السادسة و14 دقيقة، والسويس والطور والإسماعيلية ودمياط في السادسة و16 دقيقة.

مواعيد صلاة عيد الأضحى 

في المنيا وأسيوط وسوهاج وأسوان يحين صلاة العيد الأضحى المبارك في السادسة و28 دقيقة، وأبوسمبل في السادسة و37 دقيقة ومرسى مطروح في السادسة و34 دقيقة. ونويبع في السادسة و10 دقائق، وحلايب في السادسة و17 دقيقة.

كما سيؤدي سكان طنطا وكفر الشيخ صلاة عيد الأضحى المبارك في السادسة و20 دقيقة أما سكان دمنهور سيؤدون صلاة عيد الأضحى في الساعة السادسة و22 دقيقة، المنصورة والغردقة في السادسة و18 دقيقة، والزقازيق وشلاتين في السادسة و19 دقيقة.

مواعيد صلاة العيد الاضحى المبارك

فيما يلي مواعيد صلاة عيد الاضحى المبارك في محافظات مصر المختلفة:

  • القاهرة 6:21
  • الجيزة 6:22
  • الإسكندرية 6:24
  • بورسعيد 6:14
  • السويس 6:16
  • العريش 6:08
  • الطور 6:16
  • سانت كاترين 6:14
  • طابا 6:08
  • شرم الشيخ 6:14
  • دمنهور 6:22
  • طنطا 6:20
  • المنصورة 6:18
  • الزقازيق 6:19
  • بنها 6:21
  • شبين الكوم 6:21
  • كفر الشيخ 6:20
  • الفيوم 6:25
  • بنى سويف 6:24
  • المنيا 6:28
  • أسيوط 6:28
  • سوهاج 6:28
  • قنا 6:24
  • أسوان 6:28
  • أبو سمبل 6:37
  • مرسى مطروح 6:34
  • الغردقة 6:18
  • الخارجة 6:36
  • الإسماعيلية 6:16
  • دمياط 6:16
  • السلوم 6:42
  • نويبع 6:10
  • حلايب 6:17
  • شلاتين 6:19

تكبيرات عيد الأضحى

تبدأ تكبيرات عيد الأضحى 2023 من فجر يوم عرفة وتنتهي بعصر آخر أيام التشريق، وهى على وجهين:

التكبير المطلق: فيكبر في المنازل والطرق والمساجد. 

التكبير المقيد: بعد الصلوات المفروضة.

صيغة تكبيرات العيد 

«الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيرًا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، لا إله إلا الله وحده، صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إيَّاهُ، مُخْلِصِين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم صل على سيدنا محمد، وعلى آل سيدنا محمد، وعلى أصحاب سيدنا محمد، وعلى أنصار سيدنا محمد، وعلى أزواج سيدنا محمد، وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليمًا كثيرًا».

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