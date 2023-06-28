عميد علوم عين شمس يكشف لصدى البلد موعد إعلان نتائج نهاية العام

تسابق جامعة عين شمس الزمن لاعلان امتحانات نهاية العام بمختلف كليات الكلية، وذلك بعد عيد الأضحى المبارك مباشرة ، وهناك بعض الكليات التى انتهت فيها الامتحانات فعليا إلا أنها أيضًا بدأت فى إعلان نتائج الطلاب مبكرا والبعض الآخر يسعى لسرعة انتهاء التصحيح لإعلانها بعد العيد مباشرة.



ومن جانبه قال الدكتور محمد رجاء عميد كلية العلوم بجامعة عين شمس ، أن الكلية انتهت من امتحانات نهاية العام الأسبوع الماضي وسط اجراءات احترازية مشددة .

وأضاف عميد كلية العلوم خلال تصريحاته لصدي البلد ان الكلية بدأت في تصحيح امتحانات نهاية مؤكدا ان الكلية سوف تعلن نتائجها خلال الاسبوع القادم مباشرة .



وأوضح عميد علوم عين شمس ، انه تم وضع اسئلة الامتحانات لتقيس مستوي الطلاب جميعا مت مراعاه وضع الاسئلة التي تناسب الوقت المحدد للامتحان.