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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

موعد فتح باب الالتماسات على نتائج الفصل الدراسي الثاني بحقوق عين شمس

صدى البلد

أعلنت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، فتح باب الالتماسات الكترونيًا علي نتيجة الامتحانات التحريرية أمام طلاب دبلومات الدراسات العليا دور مايو لعام 2023، على نتيجة الفصل الدراسي الثاني، حتى يوم الاثنين 3 يوليو، مناشدة الطلاب التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.

وأوضحت كلية الحقوق بجامعة عين شمس، أن الالتماسات تقدم الكترونيًا خلال أيام الاجازات الرسمية، وسيتم فحصها، وإعلان النتيجة يوم الثلاثاء الموافق 4/7/2023 قبل بدء الامتحانات الشفوية.

خطوات الحصول على نتيجة الفصل الدراسى الثاني بحقوق عين شمس

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه يمكن لطلاب معرفة النتائج من خلال اتباع الخطوات التالية:

1- https://ums.asu.edu.eg
2- لعمل تسجيل الدخول أو login:
* يقوم الطالب بكتابة الرقم القومي في خانة اسم المستخدم أو username واختيار كلية الحقوق.

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* في حالة دخول الطالب أول مرة، يقوم بالدخول بـAbcd1234 ثم إدخال كلمة مرور جديدة مكونة من:
- حروف كبيرة وصغيرة.
- أرقام.
- رموز (# ؛ @)
- لا تقل عن 8 حروف.

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