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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس عبر هذا الرابط

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2023

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه من المقرر أن يتم إعلان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد عيد الاضحى 2023 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم سوف تكون متاحة لجميع طلاب الدبلومات الفنية 2023 إلكترونيا وفي المدارس خلال الأسبوع الأول من يوليو 2023 

وسوف تعلن وزارة التربية والتعليم رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، من خلال بوابة مركز المعلومات عن طريق الضغط هنا  .

كما يمكن ظهور رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم على بوابة التعليم الفني على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم 

يتولى اعتماد  نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وليس المحافظين مثلما حدث في نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 

اما عن موعد اعتماد  نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم  ، فتخطط وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لـ اعتماد  نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم بعد انتهاء اجازة عيد الإضحى 2023 خلال الأسبوع الأول من يوليو 2023

كيفية ظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم 

تظهر نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ، في شكل درجات وليس تقديرات أو ألوان ، وفقا لتعليمات للدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني .

 حيث يجد الطلاب على رابط  نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ، تفاصيل الدرجات الحاصل عليها الطالب في كل مادة ، والمجموع الكلي ، ومواد الرسوب في حالة وجودها 

ماذا ستعلن وزارة التربية والتعليم في بيان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ؟

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لإصدار بيان رسمي يكشف التفاصيل الاحصائية الكاملة لـ نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم بعد اعتمادها رسميا من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وسوف يكشف بيان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم ، عن اجمالي عدد الطلاب المتقدمين لـ امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، وإجمالي عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، وإجمالي عدد الطلاب الناجحين في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم

كما سيكشف بيان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم الذي ستصدره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بعد اجازة عيد الإضحى 2023 ، أسماء أوائل الدبلومات الفنية 2023 ومحافظاتهم ومجموعهم .

وسوف يشمل بيان نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم الذي تستعد وزارة التربية والتعليم لإصداره ايضا ، التفاصيل الآتية :

  • نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب نظام 5 سنوات
  • نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب نظام 3 سنوات
  • نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب نظام 3 سنوات  "التعليم والتدريب المزدوج"
  • نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب نظام 3 سنوات "برامج مطورة بمنهجية الجدارات"
  • نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات
  • نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023  لطلاب الدمج الذين حضروا  الامتحانات
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