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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة القاهرة تستضيف أخصائي علاج إصابات الملاعب وأمراض العظام

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

استقبلت كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، البروفيسور سانتياجو نفاررو ليدزما من جامعة جرانادا بإسبانيا والمتخصص في العلاج الطبيعى لإصابات الملاعب وأمراض العظام، وتشخيص أمراض الجهاز الحركي العضلي بالموجات فوق الصوتية، والعلاج المناعى النفسى و الاستيوباثى .

كما  أوضحت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، أن البروفيسور سانتياجو ألقى محاضرتين وعقد ورشتي عمل للطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث استعرض خلال المحاضرات الجديد فى التشخيص من وجهة نظر العلاج الطبيعي، ومتابعة العلاج بالأشعة فوق الصوتية، وأهمية اتخاذ نهج التعدد في التشخيص والعلاج لتغطية عوامل أخرى قد تؤثر فى العلاج.

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جامعة القاهرة تحارب الإدمان وتقلّل أعداد متعاطي المخدرات | تطوّر في أداء ومستوى العلاج لصحة وحياة طلابية أفضل

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جامعة القاهرة تحارب الإدمان وتقلّل أعداد متعاطي المخدرات

قال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة نجحت في السنوات الماضية في استقطاب علماء من أبرز دول العالم للتدريس في كافة الكليات من أجل نقل وتبادل الخبرات والانفتاح على ثقافات العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر من أهم مسارات الجامعة في تطوير العملية التعليمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن تبادل الخبرات بين الجامعات في مختلف التخصصات له أثر كبير فى الارتقاء بمستوى المعلومات لدى الطلاب والخريجين كما أنه يفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمي في تخصصات كثيرة.

كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة العلاج الطبيعي الدكتور محمد عثمان الخشت كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة

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