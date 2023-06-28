جامعة القاهرة تحارب الإدمان وتقلّل أعداد متعاطي المخدرات | تطوّر في أداء ومستوى العلاج لصحة وحياة طلابية أفضل

رئيس قسم الطب النفسي:

نقدم حملات توعية وتدريبية في مجال مكافحة سوء استخدام الإدمان

عميدة كلية العلاج الطبيعى:

نعمل على نقل وتبادل الخبرات والانفتاح على ثقافات العالم

تهتم جامعة القاهرة ، بتطوير طلابها بشكل دائم خلال حياتهم الدراسية بتقديم عدد من الدورات التدريبية و الحفاظ على صحتهم والتخلص من العادات السيئة من أجل حياة أفضل من خلال الندوات التى تقام بشكل مستمر.

لذلك ، نظمت وحدة الإدمان والطب النفسي بكلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتورة منال المصري عميد الكلية، ندوة بعنوان "سوء استخدام المواد المخدرة والبعد عن استخدامها"، وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات.

من جانبها، أشارت الدكتورة منال المصري عميد كلية طب قصر العيني، إلى الدور الذي تقوم به وحدة الإدمان على المستوى الجامعي والمحلي والدولي في تعليم وتطوير البرامج والبحوث العلمية في مجال الإدمان، والبرامج العلاجية المتعددة.

وأوضحت عميدة الكلية أن الهدف من الندوة هو التعريف بطرق الوقاية من المخدرات، وتقليل أعداد المتعاطين، ومناقشة تقنيات وبروتوكولات العلاج الحديثة المتبعة عالميًا مع الخبراء الدوليين في مجال مكافحة المخدرات.



وقالت الدكتورة نها صبري رئيس قسم الطب النفسي بكلية طب قصر العيني، إن الفعالية تأتى في إطار دعوة منظمة الصحة العالمية للدول والجامعات بتنظيم فعاليات ضد المخدرات، مشيرةً إلى أن الاحتفالية انتهت بتقديم العديد من التوصيات مثل بدء عمل حملات توعية وتدريبية في مجال مكافحة سوء استخدام الإدمان، بالإضافة الي تضمين الخطة البحثية للكلية بحوثا انتشارية في مجال أنماط المخدرات الجديدة وعلاقتها بالطب النفسي الرياضي، والتوعية بخطورة الإدمان.

أكد الدكتور محمد الخشت، أهمية تسليط الضوء على ظاهرة تعاطي المخدرات والتوعية بمخاطرها على الفرد والمجتمع، وضرورة تكوين وعي اجتماعي وثقافي وصحي بأضرار آفة المخدرات، وتعديل اتجاهات الأفراد وتصحيح بعض المفاهيم الخاطئة عند تعاطي بعض أنواع المخدرات، منوهًا بجهود وحدة الإدمان والطب النفسي بكلية طب قصر العيني، وجهود الدولة المبذولة في مجال مكافحة المخدرات ونجاحها في ضبط العديد من جرائمها.

على الجانب الآخر ، استقبلت كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، البروفيسور سانتياجو نفاررو ليدزما من جامعة جرانادا بإسبانيا والمتخصص في العلاج الطبيعى لإصابات الملاعب وأمراض العظام، وتشخيص أمراض الجهاز الحركي العضلي بالموجات فوق الصوتية، والعلاج المناعى النفسى و الاستيوباثى .

كما أوضحت الدكتورة أمل يوسف عميدة كلية العلاج الطبيعى جامعة القاهرة ، أن البروفيسور سانتياجو ألقى محاضرتين وعقد ورشتي عمل للطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، حيث استعرض خلال المحاضرات الجديد فى التشخيص من وجهة نظر العلاج الطبيعي، ومتابعة العلاج بالأشعة فوق الصوتية، وأهمية اتخاذ نهج التعدد في التشخيص والعلاج لتغطية عوامل أخرى قد تؤثر فى العلاج.

قال الدكتور محمد الخشت، إن الجامعة نجحت في السنوات الماضية في استقطاب علماء من أبرز دول العالم للتدريس في كافة الكليات من أجل نقل وتبادل الخبرات والانفتاح على ثقافات العالم، مشيرًا إلى أن ذلك يعتبر من أهم مسارات الجامعة في تطوير العملية التعليمية.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أن تبادل الخبرات بين الجامعات في مختلف التخصصات له أثر كبير فى الارتقاء بمستوى المعلومات لدى الطلاب والخريجين كما أنه يفتح آفاقًا جديدة للبحث العلمي في تخصصات كثيرة.