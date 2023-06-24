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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر هذا الرابط قريباً

نتيجة الدبلومات الفنية
نتيجة الدبلومات الفنية 2023

ينشغل حاليا جميع طلاب الدبلومات الفنية 2023 و اولياء امورهم بالبحث عن اي اخبار تخص نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس و رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إن كنترولات الدبلومات الفنية لم تنته حتى الآن من تجميع نتيجة الدبلومات الفنية 2023 في شكلها النهائي 

وأضافت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه استعدادا لظهور نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، تقوم كنترولات الدبلومات الفنية 2023 بالانتهاء من اعمال تصحيح امتحانات الدبلومات الفنية و رصد الدرجات و تجميعها و مراجعتها ، لتجهيز نتيجة الدبلومات الفنية 2023  في شكلها النهائي

ومن المقرر أن يتم عرض نتيجة الدبلومات الفنية 2023  على الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لإعتمادها رسميا ، في موعد اقصاه الاسبوع الاول من شهر يوليو القادم

وبعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، سوف يقوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني والدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني بالاتصال ب أوائل الدبلومات الفنية 2023 لتهنئتهم على تفوقهم

وستتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني خدمة الاستعلام عن نتيجة الدبلومات الفنية 2023 عبر رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 إلكترونيا على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على الانترنت

وسيتمكن الطلاب بجميع التخصصات  (الصناعي - الزراعي - التجاري - الفندقي ) بالنظامين الثلاث والخمس سنوات ، وطلاب التعليم المزدوج ، وطلاب الاعداد المهني ، وطلاب نظام العمال ، وطلاب مدارس التكنولوجيا التطبيقية ) ، من الحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023  برقم الجلوس والاسم بشكل سهل و سريع من خلال رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023  على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

 رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس ، يمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الدبلومات الفنية 2023 :

  • اضغط على رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2023

 https://nategafany.emis.gov.eg/  -   https://emis.gov.eg/ 

  • اكتب رقم الجلوس بشكل صحيح
  • اضغط على عرض النتيجة

احصائيات نتيجة الدبلومات الفنية 2023 

تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا بعد اعتماد نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، تعلن خلاله / 

  • نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب نظام 5 سنوات
  • نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب نظام 3 سنوات
  • نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب نظام 3 سنوات  "التعليم والتدريب المزدوج"
  • نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب نظام 3 سنوات "برامج مطورة بمنهجية الجدارات"
  • نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 لطلاب تكنولوجيا تطبيقية نظام 3 سنوات
  • نسبة النجاح في نتيجة الدبلومات الفنية 2023  لطلاب الدمج الذين حضروا  الامتحانات

وستكشف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في البيان الخاص بـ نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ،  عن اجمالى عدد الطلاب الذين حضروا امتحانات الدبلومات الفنية 2023 ، إجمالي عدد الطلاب الناجحين في نتيجة الدبلومات الفنية 2023 ، وإجمالي عدد الباقين للإعادة

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