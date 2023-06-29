سارعوا بإعلانها .. رسالة عاجلة من رئيس جامعة القاهرة لـ عمداء الكليات

عقد مجلس جامعة القاهرة، برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، جلسته الشهرية بقاعة الاحتفالات الكبرى، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة ، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.

وجه الخشت، الشكر لعمداء الكليات على الأداء المتميز لإمتحانات الفصل الدراسي الثاني، والالتزام بالقواعد والمعايير التي وضعتها إدارة جامعة القاهرة، والعمل خلال فترة الامتحانات طبقا لآليات الإدارة وسيناريوهات التعامل الموضوعة، بالإضافة إلى الالتزام بسرعة إعلان النتائج واستخراج الشهادات أو الإفادات خاصة لطلاب البكالوريوس والليسانس بما يساهم في سرعة توجههم إلى إدارات التجنيد لأداء الخدمة العسكرية.

وشدد الدكتور الخشت، على ضرورة الاهتمام بالكوادر الطلابية والأنشطة الطلابية خلال الإجازة الصيفية في مختلف المجالات، وتوفير متطلبات تنفيذ أنشطة فاعلة للطلاب، وانطلاق معسكر قادة المستقبل لإعداد الكوادر الطلابية، ووضع خريطة للأنشطة الطلابية تتضمن فتح الملاعب الرياضية أمام الطلاب لممارسة الأنشطة، وتنظيم دورات تدريبية للطلاب، وتنمية المهارات القيادية لديهم، وزيادة مداركهم وانتمائهم لوطنهم، وعقد محاضرات تثقيفية، وتجهيز الملاعب والأنشطة الرياضية ومعسكرات الجوالة المختلفة.