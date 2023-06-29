أخبار التعليم| الدرجات حلوة.. بشرى سارة من كنترولات الثانوية العامة.. جامعة القاهرة تقفز خلال عام 184 مركزًا بالتصنيف الإنجليزي كيو إس

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

لأول مرة في تاريخها.. جامعة القاهرة تقفز خلال عام 184 مركزًا بالتصنيف الإنجليزي «كيو إس» أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنجازًا جديدًا للجامعة في التصنيفات العالمية؛ حيث جاءت جامعة القاهرة في المرتبة 371 عالميًا لأول مرة في التصنيف الإنجليزي العام (QS) لعام 2023/ 2024؛ حيث قفزت الجامعة خلال عام واحد 184 مركزًا بنسبة تطور 33% عن العام السابق حيث كان الترتيب في الفئة من 551 إلى 560 عالميًا.



الدرجات حلوة|بشرى سارة من كنترولات الثانوية العامة وقرارات بشأن امتحان الكيمياء قريبا



أكد مصدر مسئول في كنترولات الثانوية العامة 2023، أن جميع مؤشرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى الآن مطمئنة جداً.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن معظم الطلاب حاصلون على درجات عالية في المواد التي بدأ تصحيحها في كنترولات الثانوية العامة 2023 ، ونسب النجاح مرتفعة جدا.



التعليم تنفي تأجيل امتحان الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة.. وتؤكد عقدهما الأحد

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن حقيقة تأجيل امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 اللذان من المقرر أن يتم تأديتهما داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الأحد القادم الموافق 2 يوليو 2023 ، بسبب عيد الأضحى 2023

الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو.. تقدم ملحوظ في التعاون المصري الأفريقي بعهد الرئيس السيسي

حظى التعليم العالي والبحث العلمي في مصر باهتمام بالغ ودعم ومتابعة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات العشر الماضية.

وفى هذا الإطار، أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن مصر قطعت شوطًا كبيرًا في مجال التعاون المشترك مع شتى الدول الأفريقية خلال فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن مصر لم تدخر جهدًا تجاه دعم أشقائها الأفارقة، وستظل دائمًا يدها ممدودة، للتعاون والبناء والتنمية من أجل جميع الدول الأفريقية.



التعليم العالي: إدراج 15 جامعة مصرية ضمن تصنيف QS العالمي لعام 2024

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، ظهور نتائج تصنيف QS العالمي، حيث تم إدراج 15 جامعة مصرية في التصنيف للعام 2024، ويشمل هذا التصنيف ترتيب أفضل 1500 جامعة على مستوى العالم، يتم تقييمها من 104 دولة وبلغ عدد الجامعات المُدرجة بهذا التصنيف على مستوى العالم أكثر من 31 ألف جامعة هذا العام في هذا التصنيف.







