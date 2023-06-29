التعليم تنفي تأجيل امتحان الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة.. وتؤكد عقدهما الأحد

تلقى موقع صدى البلد العديد من الاستفسارات بشأن حقيقة تأجيل امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 اللذان من المقرر أن يتم تأديتهما داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الأحد القادم الموافق 2 يوليو 2023 ، بسبب عيد الأضحى 2023 .

وقد تواصل موقع صدى البلد مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للوقوف على حقيقة تأجيل امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 اللذان من المقرر أن يتم تأديتهما داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الأحد القادم الموافق 2 يوليو 2023 ، بسبب عيد الأضحى 2023 .

ونفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، صدور أي قرار من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن تأجيل امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 اللذان من المقرر أن يتم تأديتهما داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الأحد القادم الموافق 2 يوليو 2023 ، بسبب عيد الأضحى 2023 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن قرار مد إجازة عيد الأضحى 2023 لـ 3 يوليو بقرار من رئيس الوزراء ، لم ولن يؤدي إلى تأجيل امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 اللذان من المقرر أن يتم تأديتهما داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الأحد القادم الموافق 2 يوليو 2023 ، بسبب عيد الأضحى 2023 .

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 اللذان من المقرر أن يتم تأديتهما داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الأحد القادم الموافق 2 يوليو 2023 ، سوف يتم الالتزام بموعدهما المحدد في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم منذ آخر فبراير 2023 .

زمن امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، على أنه بالنسبة لـ امتحان الفيزياء 2023 وامتحان التاريخ 2023 اللذان من المقرر أن يتم تأديتهما داخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الأحد القادم الموافق 2 يوليو 2023 ، فقد حدد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 زمن الاجابة عليهما بـ ثلاث ساعات تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا في جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 الموجودة على مستوى الجمهورية .