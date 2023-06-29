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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

لأول مرة.. جامعة القاهرة تقفز 184 مركزا بالتصنيف الإنجليزي QS

جامعة القاهرة
جامعة القاهرة

أعلن الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنجازًا جديدًا للجامعة في التصنيفات العالمية، حيث جاءت جامعة القاهرة في المرتبة 371 عالميًا لأول مرة في التصنيف الإنجليزي العام (QS) لعام 2023/ 2024؛ وقفزت الجامعة خلال عام واحد 184 مركزًا بنسبة تطور 33% عن العام السابق حيث كان الترتيب في الفئة من 551 إلى 560 عالميًا.

وقال الدكتور محمد الخشت، إنه وبالرغم من التحديات الشديدة التي تواجه جامعة القاهرة من حيث أنها جامعة حكومية تضم أعدادًا هائلة من الطلاب إلا أنها صنفت ضمن الجامعات المتميزة في فئة أفضل 400 جامعة على مستوى العالم لأول مرة في هذا التصنيف من حيث جودة العملية التعليمية وغزارة الإنتاج العلمي العالمي المتخصص والمتميز في كافة مجالات البحوث المتطورة والتي تستوفي جميع شروط البحث العلمي الرصين من حيث التخصص الدقيق ومن حيث النشر في أكبر المجلات العلمية العالمية المبوبة بقواعد البيانات الأشهر.

وأشار رئيس جامعة القاهرة إلى أن التصنيف الإنجليزي يقوم بتحليل البيانات بناءً على السمعة الأكاديمية، وسمعة الجامعات لدى أصحاب العمل، والبحوث والاقتباسات لكل ورقة بحثية، وتنوع الموارد البشرية، ونسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، ونسب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن جامعة القاهرة سبق أن حققت في ذات التصنيف هذا العام تقدمًا كبيرًا على مستوى التخصصات العلمية حيث ظهرت في 32 تخصصًا من إجمالي 54 تخصصًا أبرزها مجال هندسة البترول احتلت المركز (40) عالميًا، والصيدلة وعلم الأدوية احتلت المرتبة (85) عالميًا، وفي العلوم البيطرية احتلت المركز (51-70) عالميًا، وطب الأسنان (51-80) عالميًا، وإدارة الترفيه الضيافة (101-150) عالميًا. 

وحصلت علم الآثار على (101-150) عالميًا، وفي الطب حققت جامعة القاهرة المركز (151-200) عالميًا، والهندسة والتكنولوجيا حققت جامعة القاهرة المرتبة (141)، وفي العلوم الحياتية والطبية حققت جامعة القاهرة المرتبة (163)، وفي إدارة الإحصاء (151-200) عالميًا. وفي العلوم الإنسانية والفنون حققت جامعة القاهرة المرتبة (243) عالميًا لأول مرة في تاريخها، وفي العلوم الطبيعية حققت جامعة القاهرة المرتبة (272)، وفي العلوم الاجتماعية وإدارة الأعمال حققت جامعة القاهرة المرتبة (272) عالميًا.

وأوضح الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة قامت بتنفيذ كثير من الخطط بهدف الارتقاء بالسمعة الأكاديمية، وتحسين سمعة الجامعة لدى أصحاب العمل، وتنوع الموارد البشرية وتطوير المعامل، والتوسع في التعاون الدولي، وتطوير المجلات العلمية، وزيادة معدل نشر البحوث في المجلات والدوريات العلمية الرصينة، وزيادة الاقتباسات لكل ورقة بحثية، وحصد الجوائز العلمية وغيرها، وهذا أدى إلى جذب الكثير من مشروعات التعاون الدولي لدعم أنشطتها العلمية المتنوعة وكذلك جذب أفضل الطلبة للالتحاق ببرامج الجامعة.

وأضاف الدكتور الخشت، أن جامعة القاهرة تتقدم وترتقي في كافة التصنيفات العالمية حتى أصبحت من أفضل 25 % من الجامعات في العالم، مشددًا على أن جامعة القاهرة مازالت تواصل تقدمها وإنجازاتها في التصنيفات العالمية.

جامعة القاهرة رئيس جامعة القاهرة الخشت التصنيفات العالمية

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