الدرجات حلوة|بشرى سارة من كنترولات الثانوية العامة وقرارات بشأن امتحان الكيمياء قريبا

أكد مصدر مسئول في كنترولات الثانوية العامة 2023، أن جميع مؤشرات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى الآن مطمئنة جداً.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إن معظم الطلاب حاصلون على درجات عالية في المواد التي بدأ تصحيحها في كنترولات الثانوية العامة 2023 ، ونسب النجاح مرتفعة جدا.

وبشأن نتيجة فحص امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 من جانب لجنة الخبراء ومعامل صعوبة التصحيح الإلكتروني، أوضح المصدر أنه حتى الآن لم يتم الوصول إلى قرارات نهائية بشأن أزمة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023، مشددا على أنه على جميع الطلاب وأولياء الأمور عدم الانسياق وراء ما ينشر من اخبار بهذا الشأن بشكل غير رسمي على السوشيال ميديا.

ونوه المصدر المسئول بـ كنترولات الثانوية العامة 2023، إلى أنه على الجميع انتظار البيان الرسمي الذي سوف تصدره وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لإعلان نتيجة فحص امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 وقرارات هامة لصالح الطلاب قريباً.

تفاصيل أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023

أكد مصدر مسئول في كنترولات الثانوية العامة 2023، أن أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023، بالنسبة للأسئلة المقالية على أن تتم إلكترونيا على التابلت.

وقال المصدر: “يتم التصحيح الإلكتروني للأسئلة المقالية بـ امتحانات الثانوية العامة 2023، من خلال عدد من المقدرين في ضوء مقاييس تقدير الأداء Rubric لكل سؤال، بواقع (2) مصحح لكل سؤال، ضمانًا لدقة التقدير والاستعانة بمصحح ثالث في حال اختلاف تقدير المصححين، وذلك لوضع التقييم النهائي، مع مراجعة نموذج الإجابة قبل البدء في التصحيح الإلكتروني من قبل لجنة مكونة من 10 خبراء”.

جدير بالذكر أنه كانت كنترولات الثانوية العامة 2023 بدأت في تصحيح اللغة العربية (الأسئلة المقالية) إلكترونيًا يوم الأربعاء الموافق 21 يونيو 2023، كما تم البدء فى تصحيح اللغة الأجنبية الثانية (اللغة الألمانية) و(اللغة الفرنسية) يوم الجمعة الموافق 23 يونيو 2023، تلاها تصحيح امتحان الكيمياء لحسم الجدل المثار بشأنها.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم 2023

الأحد 2 يوليو: الفيزياء

الخميس 6 يوليو: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو: الجيولوجيا

الخميس 13 يوليو: الأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

الأحد 2 يوليو 2023: الفيزياء

الثلاثاء 4 يوليو 2023: الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023: اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023: التفاضل والتكامل

الثلاثاء 11 يوليو 2023: الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023: الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي