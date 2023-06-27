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تعليم

قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023| التعليم: ترقبوا البيان الرسمي

رضا حجازي
رضا حجازي

ينتظر جميع طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية بفارغ الصبر قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 بوزارة التربية والتعليم ، لإنقاذ الطلاب وحسم الجدل حول امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 الذي شكا الطلاب من صعوبته.

ومن جانبه نشر محمد عبد المعطي أحد المعلمين المتخصصين في مادة الكيمياء ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك خبرا غير رسمي بشأن قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 بوزارة التربية والتعليم

رسالة مدرس الكيمياء

حيث قال محمد عبد المعطي احد المعلمين المتخصصين في مادة الكيمياء ، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك  : أول سؤال تم الغاؤه بواسطة لجنة تحديد معامل الصعوبة هو سؤال اختزال الكحول الميثيلي

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امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023|التصحيح الإلكتروني يكشف الأجزاء الصعبة وقرارات لإنقاذ الطلاب

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60% من أسئلته غير مباشرة| متخصصون يقيمون امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

وبالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للتأكد من هذا الخبر الذي أعلنه مدرس الكيمياء المذكور ، ناشد مصدر مسئول في تصريح خاص لموقع صدى البلد جميع طلاب الثانوية العامة الشعبة العلمية بعدم الانسياق وراء أي أخبار غير رسمية يتم إعلانها على فيس بوك بشأن قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 بوزارة التربية والتعليم.

وقال المصدر : انه بمجرد انتهاء عملية فحص امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 بوزارة التربية والتعليم وتحليل نتيجة التصحيح الالكتروني ، سوف تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانا رسميا للكشف عن قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 بوزارة التربية والتعليم.

وكان قد قرر الدكتور رضا حجازي و ير التربية والتعليم والتعليم الفني ، تشكيل لجنة من 10 خبراء متخصصين في مادة الكيمياء لمراجعة دقة الصياغة العلمية لأسئلة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 ونموذج الإجابة الخاص بـ امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023، والتأكد من أن كل سؤال في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 لا يحتمل أكثر من إجابة.

وناشدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية وأولياء أمورهم الغاضبين من صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 بالاطمئنان و الهدوء ، مشيرة الى أن التصحيح الالكتروني سوف يحدد معامل الصعوبة لكل سؤال من أسئلة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023.

 

أزمة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023

 

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه أثناء التصحيح الالكتروني لـ امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 ،  في حالة تبين وجود سؤال محدد في امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 لم يتمكن جميع الطلاب من الإجابة عليه ، سيتم اتخاذ الاجراء المناسب لصالح الطلاب مثل:

  • إلغاء السؤال واعادة توزيع درجات السؤال على باقي الامتحان.
  • منح جميع الطلاب درجة السؤال كاملة.
  • إحالة واضع امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 إلى التحقيق.

وأضاف وزارة التربية والتعليم، أن الوزارة حريصة كل الحرص على تحقيق العدالة لجميع الطلاب في ازمة امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بعد نتيجة تقييم لجنة فحص امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023، ستبدأ عملية التصحيح الإلكتروني للامتحان وفقا لجدول زمني تم وضعه من جانب وزارة التربية والتعليم لحسم الجدل فورًا، مؤكداً أن الوزارة حريصة على سرعة اتخاذ الاجراءات ، لكن لابد من التأني في فحص وتحليل امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023 واجابات الطلاب لإعلان الاجراء “المظبوط”.

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قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء ثانوية عامة 2023| التعليم: ترقبوا البيان الرسمي

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