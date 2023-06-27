تأمين جميع مراكز أسئلة وكنترولات الثانوية العامة 2023 خلال إجازة عيد الأضحى

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن جميع مراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 وكنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة تأمينًا مشددًا من جانب الجهات الأمنية المعنية في الدولة طوال إجازة عيد الأضحى 2023.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على أنه ابتداءً من الثلاثاء 27 يونيو حتى السبت 1 يوليو 2023 ، لن يتم عقد أي امتحانات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجازة عيد الأضحى 2023 هي السبب في عدم عقد أي امتحانات في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023، خلال الفترة من الثلاثاء 27 يونيو حتى السبت 1 يوليو 2023.

وكانت قد انطلقت امتحانات الثانوية العامة 2023 في جميع محافظات الجمهورية منذ يوم 12 يونيو 2023

حيث امتحن طلاب الثانوية العامة 2023 حتى الآن في مواد (التربية الدينية - التربية الوطنية - الاقتصاد - الإحصاء - اللغة العربية - اللغة الأجنبية الثانية - الكيمياء - الجغرافيا)

ومن المقرر أن يستمر جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى الخميس 13 يوليو 2023