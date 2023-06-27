جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.. ماذا سيمتحن الطلاب بعد إجازة العيد؟

تستأنف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عقد امتحانات الثانوية العامة 2023 ابتداء من يوم الأحد 2 يوليو 2023 .

حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية يوم الأحد 2 يوليو 2023 امتحان الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ.

وقد حدد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 زمن امتحاني الفيزياء والتاريخ في لجان امتحانات الثانوية العامة ب 3 ساعات فقط، تبدأ من التاسعة صباحا وتستمر حتى الثانية عشر ظهراً.

وفيما يلي ينشر موقع صدى البلد تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 المقرر أداؤها بعد عيد الأضحى 2023 وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم 2023

الأحد 2 يوليو : الفيزياء

الخميس 6 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو: الجيولوجيا

الخميس 13 يوليو : الأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

الأحد 2 يوليو 2023 : التاريخ

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : علم النفس

الخميس 13 يوليو 2023 : الفلسفة

ومن المقرر أن تنتهي رسميا امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس 13 يوليو 2023 ، في جميع محافظات الجمهورية ، وفقا ل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم