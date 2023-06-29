أم تفاجئ طالب ثانوية عامة بطبق "فتة الفيزياء" في العيد

نشر طالب في الثانوية العامة 2023 على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، صورة ساخرة كشف خلالها عن قيام والدته بتقديم طبق “فتة الفيزياء” له في عيد الاضحى المبارك .

حيث قامت والدة طالب الثانوية العامة 2023 بإعداد طبق فتة عيد الاضحى المبارك مكتوب عليه بالصلصة كلمة فيزياء و مزينة بقطع من اللحم.

جاء ذلك في محاولة من الام للمزح مه ابنها طالب الثانوية العامة 2023 وتحويل بعبع الفيزياء الذي ينتظر امتحانها يوم الاحد القادم إلى مادة للسخرية والفكاهة لتخفيف الضغط النفسي على الطالب .

وكتب طالب الثانوية العامة على صورة فتة الفيزياء : لما امك تكون بتحبك !

فتة الفيزياء

ومن المقرر ان يتم استكمال امتحانات الثانوية العامة 2023 بعد اجازة عيد الاضحى 2023 ، وتحديدا من يوم الأحد 2 يوليو 2023 .

حيث يؤدي طلاب الشعبة العلمية يوم الأحد القادم الموافق 2 يوليو 2023 امتحان الفيزياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان التاريخ.

وقد حدد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 زمن امتحاني الفيزياء والتاريخ في لجان امتحانات الثانوية العامة ب 3 ساعات فقط، تبدأ من التاسعة صباحا وتستمر حتى الثانية عشر ظهراً.

تفاصيل امتحانات الثانوية العامة 2023 المقرر أداؤها بعد عيد الأضحى 2023 وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 .

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي علوم 2023

الأحد 2 يوليو : الفيزياء

الخميس 6 يوليو : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو: الجيولوجيا

الخميس 13 يوليو : الأحياء

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 علمي رياضة

الأحد 2 يوليو 2023 : الفيزياء

الثلاثاء 4 يوليو 2023 : الاستاتيكا

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : التفاضل والتكامل

الثلاثاء 11 يوليو 2023 : الديناميكا

الخميس 13 يوليو 2023 : الجبر والهندسة الفراغية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 أدبي

الأحد 2 يوليو 2023 : التاريخ

الخميس 6 يوليو 2023 : اللغة الأجنبية الأولى

الأحد 9 يوليو 2023 : علم النفس

الخميس 13 يوليو 2023 : الفلسفة

ومن المقرر أن تنتهي رسميا امتحانات الثانوية العامة 2023 يوم الخميس 13 يوليو 2023 ، في جميع محافظات الجمهورية ، وفقا ل جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 المعتمد رسميا من وزير التربية والتعليم .