بعد أزمة امتحان الكيمياء| أهالي طلاب الثانوية العامة: بلاش تصعبوها في الفيزياء

حالة من القلق تسيطر على طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية واولياء امورهم ، خوفا من امتحان الفيزياء المقرر أن يؤديه طلاب الثانوية العامة 2023 يوم 2 يوليو 2023 بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 .

وكان السبب في هذا القلق، هو فزع الطلاب وأولياء أمورهم من تكرار أزمة صعوبة امتحان الكيمياء للمرة الثانية في امتحان الفيزياء، مما قد يؤدي لضياع أحلام الطلاب في الكليات التي كانوا يرغبون الدخول فيها بعد الثانوية العامة 2023.

وقال حاتم حمدان ولي أمر: رجاء من واضع امتحان الفيزياء أن يرحمنا " وبلاش افتكاسات واختراعات" ، نريد امتحان عادي يرضي ربنا .

وقالت شاهيناز حسني ولية أمر : يا ريت امتحان الفيزياء يكون حله متاح للطلاب بلاش تصعبوها علينا والله مش متحملين كفاية حرقة أعصاب وقلق علي ولادنا

وقال السيد شبانة ولي أمر : يا ريت لو يسمحوا بزيادة وقت امتحان الفيزياء ساعة على وقت ليكون امام الطلاب فرصة للتفكير في الأسئلة بمختلف مستويات صعوبتها والوصول لحلها.

موعد امتحان الفيزياء في جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 ، الشعبة العلمية ، امتحان الفيزياء في جميع محافظات الجمهورية وفقا لـ جدول امتحانات الثانوية العامة 2023.

وقد حدد جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 ، زمن امتحان الفيزياء بـ 3 ساعات فقط ، ليبدأ من التاسعة صباحا ويستمر حتى الثانية عشر ظهرا .

جدير بالذكر أن جميع مراكز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2023 وكنترولات تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2023 مؤمنة تأمينًا مشددًا من جانب الجهات الأمنية المعنية في الدولة طوال إجازة عيد الأضحى 2023 ، وذلك حسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني .

أزمة امتحان الكيمياء ثانوية العامة 2023

وكان طلاب الثانوية العامة 2023 الشعبة العلمية ، قد تعرضوا لصدمة كبيرة بسبب صعوبة امتحان الكيمياء ثانوية العامة 2023 ، حيث فوجئ الطلاب على حد قولهم بوجود أسئلة غير معتادة وبالغة الصعوبة ، مما جعل الزمن المحدد للإمتحان اصبح غير كافياً للحل

وعلى الفور تحركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وتفاعلت مع شكاوى الطلاب من امتحان الكيمياء ثانوية العامة 2023 ، وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مراجعة امتحان الكيمياء الثانوية العامة 2023 ونموذج اجابته من قبل لجنة مشكلة من 10 من الخبراء المتخصصين في المادة ، للوقوف على مدى صحة شكاوى الطلاب ، وذلك استعدادا لإتخاذ الاجراءات والقرارات اللازمة لإنقاذ الطلاب