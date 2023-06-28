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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بعد ضبط 20 حالة حتى الآن.. ما مصير الطلاب المضبوطين بوقائع غش في لجان الثانوية العامة؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

قرر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  إحالة جميع وقائع الغش الإلكترونى المرصودة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

وفي هذا التقرير ينشر موقع صدى البلد أعداد حالات الغش التي تم رصدها في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 حتى الآن.

حالات غش في امتحانات الثانوية العامة 2023

 

  • في التربية الدينية :

تم ضبط حالة غش واحدة لطالب بلجنة بفاقوس بالشرقية، قام بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة التربية الدينية عبر مواقع التواصل الاجتماعى. 

  • في التربية الوطنية :

 تم ضبط حالتين غش إلكتروني بالمحمول، حيث قام طالبان بنشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان،أحدهما طالب بلجنة بسوهاج، والثاني طالب بلجنة بشرق المنصورة

  • في الاقتصاد :

 تم ضبط حالتي غش إلكتروني لطالبين بلجنة بالمنوفية، أثناء قيامهما بنشر أحد أجزاء أسئلة امتحان مادة الاقتصاد عبر مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام الهاتف المحمول

  • في الإحصاء :

تم ضبط حالة غش إلكتروني واحدة لطالب بلجنة بقنا أثناء استخدامه الهاتف المحمول، لنشر أحد أجزاء أسئلة الامتحان على مواقع التواصل الاجتماعى 

  • في اللغة العربية :

 تم ضبط ( 5) حالات غش إلكتروني، بمحافظات (القاهرة، والشرقية، والغربية، وقنا، ومطروح) بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان ، لدى قيامهم بالغش باستخدام الهاتف المحمول، ونشر أجزاء من أسئلة امتحان مادة اللغة العربية عبر مواقع التواصل الاجتماعى

  • في اللغة الأجنبية الثانية :

تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد عدد (3) حالات غش إلكتروني، بمحافظات (الدقهلية، وقنا، والجيزة)، حيث تم ضبط هؤلاء الطلاب لدى قيامهم بالغش الالكتروني باستخدام الهاتف المحمول

  • في مادة الكيمياء للشعبة العلمية:

 تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد 3 حالات غش إلكتروني أثناء امتحان مادة الكيمياء بمحافظات (الشرقية، الدقهلية، الجيزة)

  • في مادة الجغرافيا للشعبة الأدبية :

 تمكن أعضاء فريق مكافحة الغش الإلكتروني من رصد  حالتان غش إلكتروني فى امتحان مادة الجغرافيا بمحافظتى (الغربية، وبنى سويف)

 

كيف تصرفت التعليم مع حالات الغش المرصودة في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ؟

تم التحفظ على أجهزة الهواتف المستخدمة ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء الطلاب المذكورين، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

إلغاء الامتحان والحرمان منه

وينص القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه المقرر تطبيقه في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، على أن يلغى امتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها سواء في الامتحانات العامة او الامتحانات المحلية مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا ، اذا ارتكب اي من الافعال التالية :

  • صور أو طبع أو نشر أو اذاع او روج بأي وسيلة أسئلة الامتحانات او أجوبتها قبل عقد لجان الامتحانات أو أثنائها سواء وقع الفعل داخل هذه اللجان أو خارجها يقصد الغش أو الاخلال بالنظام العام للامتحان أو اشتراك أو شرع في ارتكاب أي من هذه الافعال.
  • الغش أو الشروع فيه أو الاستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة أثناء الامتحان.
  • القيام بأي عمل من شأنه الاخلال بنظام الامتحان.
  • الاعتداء بالقول أو الفعل على أحد من القائمين بأعمال الامتحانات أو معاونيهم أو الطلاب أو التحريض على ذلك أثناء الامتحان او بسببه.
  • استخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه او اي وسائل تكنولوجية اخرى تؤدي إلى ارتكاب أي فعل من الافعال المنصوص عليها او الشروع فيه.
  • مساعدة الغير في أداء الامتحان بدلا منه.
  • اخفاء أوراق الإجابة الخاصة به او الهروب بها.

كما نص القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة 2023 ،  على أن يلغى امتحان الطالب في المادة التي يؤدي الامتحان فيها مع عدم الاخلال بالعقوبات المقررة قانونا اذا ما ارتكب احدى المخالفات التالية :

  • حيازة الموبايل أو أي من الاجهزة التكنولوجية أو أي وسائل او أدوات اخرى تساعد على الغش اثناء الامتحان
  • تضمين الإجابة ما يكشف عن شخصية الطالب او ما ينم على الاستعانة او السخرية بأي صورة من الصور
  • تمزيق أوراق الاجابة او نزع ورقة منها أو العبث بها او محاولة اخفائها او محاولة الهروب منها

كما اكد القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة 2023 على أن يحرم الطالب الذي ألغي امتحاناته في جميع مواد امتحان الدور الاول من اداء امتحان الدور الثاني لذات العام الدراسي الصادر فيه قرار الالغاء ، اما اذا كان إلغاء الامتحان في الدور الثاني فيكتفي بالالغاء هذا الدور

وقال القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة 2023 : سيعتبر العام الدراسي الذي عوقب فيه الطالب بإلغاء الامتحان لأي سبب من الاسباب الواردة بهذا القرار عام رسوب ويحسب ضمن عدد مرات التقدم لاداء الامتحان المسموح بها قانونا ، ويعتبر إلغاء الامتحان في مادة واحدة رسوبا في هذه المادة ويطبق في شأنها القواعد المنظمة للدور الثاني ويكون الالغاء في احد فروع المادة إلغاء للمادة بأكملها

وأكد القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة 2023 أنه لن تحول العقوبات الواردة في هذا القرار دون حق الجهة الادارية في احالة الشق الجنائي للنيابة العامة لتحريك المسئولية الجنائية من جانبها.

ووفقا لـ القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه المطبق في امتحانات الثانوية العامة 2023 ، يسمح للطالب الذي ارتكب احدى المخالفات السابق ذكرها بإستكمال الامتحان في باقي المواد لحين صدور قرار نهائي في الموضوع دون ان يكسبه ذلك اي حق.

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