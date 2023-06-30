أخبار التعليم.. الأعلى للجامعات يوضح موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني بالكليات.. مركز اللغات بحلوان يعلن بدء دورات تدريبية باللغة العربية بداية يوليو

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.







انتهاء دورة المحكمة التدريبية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جدول جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة “انتظام - انتساب - الشعبة الانجليزية" خلال الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).





مركز اللغات بجامعة حلوان يعلن بدء دورات تدريبية باللغة العربية بداية يوليو

اعلن مركز اللغات للأغراض المتخصصة بكلية الآداب جامعة حلوان، فتح باب الحجز فى دورة اللغة العربية لخريجى كليات الآداب والتربية (لتعلم مهارات وآليات تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها) على أن يبدأ الحجز اعتبارا من أول يوليو



الأعلى للجامعات يوضح موعد إعلان نتائج الفصل الدراسي الثاني بالكليات



أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات، أن الكليات قد انتهت من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، قبل إجازة عيد الأضحى، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان نتائج الامتحانات في الاسابيع المقبلة وفق توجيهات وزير التعليم العالي والبحث العلمي بسرعة الانتهاء من التصحيح وإعلان النتائج.



أداب القاهرة تعلن عن تفاصيل الدورات التدريبية

قالت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة كلية الآداب جامعة القاهرة، إن الكلية تنظم عدداً من الكورسات والدورات التدريبية لتعلم اللغات منها اللغة الإسبانية واللغة البرتغالية، وأن مركز الدراسات الثقافية الإيبيروأميركية فى كلية الآداب أعلن عن خمسة كورسات صيفية مختلفة وفقا لاحتياجات الطالب أونلاين تسهيلا عليه مع أساتذة متخصصين.