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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

بثلاث مرشحات..

جامعة عين شمس تنافس على جوائز لوريال يونسكو الدولية للمرأة في العلوم 2024

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلن مكتب الجوائز بجامعة عين شمس  التابع لقطاع الدراسات العليا أن الجامعة تنافس لهذا العام لهذه الجائزة
2024 L'Oréal-UNESCO For Women in Science International Awards 
ويأتي الترشيح بعدد ثلاثة مرشحات استوفوا جميع بياناتهم  للجائزة على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز في مجالاتها المختلفة، وجميع متطلبات الترشح والمتابعة مع مكتب الجوائز في جميع الإجراءات والخطوات وتم تقديم جميع أشكال الدعم الفنى لهم من خلال مكتب الجوائز وجميع فريق العمل المعاون  حتى الحصول على خطابات الترشح المعتمدة من رئيس الجامعة ورفع جميع المتطلبات على موقع الجائزة.

 

وكانت المشاركات بعدد 3 مرشحات من كلية البنات، بمتابعة وجهود متميزة من إدارة الكلية مع مكتب الجوائز.

 

ومن الجدير بالذكر أن جوائز اليونسكو الدولية للمرأة في العلوم تعتبر فرصة لتسليط الضوء على الإنجازات المذهلة التي تحققها المرأة في مجال العلوم، من خلال الترشيح لهذه الجوائز، ويسهم الترشح لجوائز اليونسكو للمرأة في تعزيز التنوع والشمول في المجتمع العلمي، حيث يسهم في تحقيق تقدم وازدهار المجتمع العلمى حيث يعمل على تحفيزهن على مواصلة العمل الرائد خصوصا في المجالات العلمية المتنوعة.

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ويأتي هذا ضمن التشجيع والدعم الذي توليه الجامعة في مجال الجوائز من أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة، والدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،  للقدرات الكبيرة والإنجازات لعلماء الجامعة من السيدات لما لهذا المجال من أهمية في تحقيق الريادة والتميز للجامعة.


للتواصل مع مكتب الجوائز بجامعة عين شمس لتقديم الدعم الفنى عبر البريد الإلكتروني:
[email protected]
وللتقدم على قاعدة بيانات الجامعة للجوائز يتم التعبئة للرابط
https://staff.asu.edu.eg/ar/award-apply

مكتب الجوائز بجامعة عين شمس جامعة عين شمس مكتب الجوائز

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