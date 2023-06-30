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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انتهاء دورة المحكمة التدريبية بكلية الحقوق جامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

اعتمد الدكتور محمد صافي عميد كلية الحقوق جامعة عين شمس، جدول جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة “انتظام - انتساب - الشعبة الانجليزية" خلال الفصل الدراسي الثاني العام الجامعي (2023/2022).

وأشارت كلية الحقوق جامعة عين شمس إلى بدء جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة موضحه انها مستمرة حتى ٢ يوليو 2023.

وأكدت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أن حضور الثلاث محاضرات إجباري لاجتياز دورة المحكمة التدريبية.

وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية فكرة عملية تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث أنها مطلب إلزامي للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بكافة أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.

والطالب يشارك في المحكمة التدريبية بعد إعداده لها وتجهيزه تحت إشراف مدرب متخصص في العمل القضائي والقانوني، الذي يتولى عملية الإشراف على مجموعة من الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم عرض عام للقضايا التي تم التدريب عليها.

وتهدف المحكمة التدريبية إلى تأهيل الطالب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء في الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى، كما أن جلسات المحكمة التدريبية يتم بثها عبر موقع الكلية الإلكتروني بحيث يستفيد منها طالب الحقوق في تنمية ملكته القانونية إضافة إلى صقل ثقافة ومهارات الطلاب القانونية.


 

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جامعة عين شمس تنافس على جوائز لوريال يونسكو الدولية للمرأة في العلوم 2024

ووسط أجواء احتفالية مبهجة وفي إطار التعاون بين صندوق تحيا مصر وأسرة من أجل مصر المركزيه قامت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس  بتوزيع كراتين تتكون من السلع الغذائية الاساسية واللحوم على غير القادرين ضمن مبادرة "خير مصر" 

وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس،الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وفي اطار حرص جامعة عين شمس على دعم المبادرات الطلابية وتفعيل دور الطلاب المجتمعى وتشجيعهم  على الانخراط فى تعزيز صور التكافل الاجتماعي ودعم المحيطين بهم ممن يواجهوا صعوبات اجتماعية وتوطيد أواصر التكاتف المجتمعى من أجل الحد من آثار الأزمة الاقتصادية العالمية .

كلية الحقوق جامعة عين شمس جامعة عين شمس كلية الحقوق

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