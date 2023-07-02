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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعرف على آخر موعد لغلق باب الالتماسات لطلاب الدراسات العليا بحقوق عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، فتح باب الالتماسات إلكترونيًا من نتيجة الامتحانات التحريرية لدبلومات الدراسات العليا دور مايو لعام 2023 ميلاديًا، مشيرة إلى أن التقديم بدأ من يوم الاثنين 26 يونيو ويستمر حتى يوم الاثنين 3 يوليو 2023.

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آخر موعد للالتحاق بالبرنامج التدريبي المجاني لطلاب جامعة عين شمس

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عميدة حاسبات عين شمس: تنفيذ المبنى الجديد وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية

وأكدت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس أن الالتماسات تقدم إلكترونيًا خلال الإجازات الرسمية فقط لا غير وسيتم فحصها.

وأكدت كلية الحقوق بـ جامعة عين شمس، أن إعلان النتيجة يوم الثلاثاء 4 يوليو قبل بدء الامتحانات الشفوية.

وكان قد قالت الدكتورة نجوي بدر عميدة كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس، إن الجامعة وضعت خطة، لتنفيذ مبنى جديد للكلية، وفق أعلى المواصفات والمعايير العالمية، ليكون بمواصفات الأبنية الذكية؛ لمواكبة العصر، ويتوافق مع طبيعة الدراسة بالكلية.

وأضافت الدكتورة نجوى بدر، أن كلية الحاسبات والمعلومات، شهدت نقلة نوعية في السنوات القليلة الماضية، سواء فيما يتعلق بتنوع البرامج الأكاديمية التي تتفق ومتطلبات سوق العمل، أو ما يخص رفع كفاءة البنية التحتية، والجوانب اللوجستية.

وأشارت عميدة حاسبات ومعلومات عين شمس، إلى أن المبنى الجديد للكلية، سيتوج جهودًا استمرت لعدة سنوات؛ ليحقق المعادلة المنشودة في الارتقاء بالمنظومة التعليمية بشكل متكامل.

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