آخر موعد للالتحاق بالبرنامج التدريبي المجاني لطلاب جامعة عين شمس

أعلنت جامعة عين شمس، أنها تهيب اللجنة التنظيمية لإعداد البرنامج التدريبي المكثف المقدم لطلاب جامعة عين شمس للتأهيل للمشاركة بالمشروع الوطني للقراءة في نسخته الثالثة 2023 ، بقسم اللغة العربية بكلية التربية بالجامعة ، للطلاب الراغبين في التقدم للتدريب، سرعة تعبئة الفورم المرفق على رابط التسجيل وذلك قبل غلق باب التسجيل في 5 يوليو 2023 ويمكن التسجيل عن طريق هذا الرابط اضغط هنا .

يأتي ذلك استمرارا لرسالة الجامعة في دعم طلابها للتنافس وتحقيق التميز في المجالات الهامة المتنوعة ، خصوصا المشاركات الهامة المتمثلة في المشروع الوطني للقراءة والذي يعتبر وسيلة فعالة لتعزيز ثقافة القراءة وتطوير مهارات القراءة لدى الطلاب، وتعتبر مفتاحًا أساسيًا للتعلم والتطور الشخصي، وتساهم في توسيع المعرفة وتنمية التفكير النقدي لطلاب الجامعة.

يبدأ البرنامج التدريبي من الأحد 9 يوليو حتى الخميس 13 يوليو 2023 .



ويستمر التسجيل للراغبين في المشاركة حتى آخر موعد 5 يوليو 2023 مع ضرورة التسجيل على الرابط أو مسح QR-code المرفق مع الإعلان، علما بأن المشاركة في البرنامج التدريبي مجانية دعما لطلاب الجامعة وتحقيقا للتأهيل المتميز للتمكن من المنافسة المتميزة في المشروع الوطني للقراءة من طلاب وخريجي جامعة عين شمس.



ووسط أجواء احتفالية مبهجة وفي إطار التعاون بين صندوق تحيا مصر وأسرة من أجل مصر المركزيه قامت أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس بتوزيع كراتين تتكون من السلع الغذائية الأساسية واللحوم على غير القادرين ضمن مبادرة "خير مصر"



وكان أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب قد اشار الى أن مبادرة "خير مصر" تاتي في اطار جهود الجامعة فى تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة ، وهي

من أهم المبادرات الوطنية التي أطلقها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصري الذي كان له دور عظيم في تنفيذ خطة البناء والتنمية للدولة المصرية

جاءت المبادرة تحت إشراف الدكتور حاتم ربيع رائد اسرة طلاب من أجل مصر بجامعة عين شمس، الدكتور سامح عوض الله الاستاذ بقسم الاعلام بكلية الطفولة، طارق أحمد القائم بعمل مدير عام الادارة العامة لرعاية الشباب، ماهيتاب مجدي مدير ادارة الاسر والاتحادات الطلابيه.