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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليمات ضرورية يجب اتباعها عند التقدم للالتماسات بجامعة عين شمس

طلاب جامعات
طلاب جامعات

كشفت الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب جامعة عين شمس ، موعد فتح باب الالتماسات و إتاحة التسجيل في الفصل الدراسي الصيفي في الأسبوع الأول من شهر يوليو  مؤكدة أنه تم فتح باب الالتماسات صباح اليوم .

وأوصحت الدكتورة حنان كامل خلال تصريحاته لـ صدي البلد ، أنه  تم إعلان النتائج أول بأول على الصفحة الرسمية للكلية وعلى الإيميل الجامعى للطالب ، ومنصة عين شمس الإليكترونية ums الخاصة بإعلان نتائج طلاب مختلف الكليات وأنظمة الدراسة بها ليتمكن الطلاب من الإطلاع على تقديراتهم وموقفهم من تخطي الصف الدراسي من عدمه دون الحاجة للتوجه لمقر الكلية .

 

وأشارت إلى  تنوع الأسئلة بين المقالية والموضوعية والهجين، وتم تصحيح الامتحانات اليكترونيا في نفس اليوم من خلال وحدة القياس والتقويم لسرعة إعلان نتائج الطلاب ، 


وأوضحت بعض التعليمات يجب الالتزام بها عند التقدم للالتماسات وهي كالاتي:

يرجى التزام الدقة في اختيار المواد التي يود الطالب أو الطالبة تقديم الالتماس بشأنها.. وأيضا التركيز عند تسجيل المواد التى يرغب الطالب الالتماس بها، لإنه في حالة تسجيل مواد الالتماس على اللينك المخصص لن يتم التراجع ولن يسمح بحذف المواد التي تم تسجيلها واستبدالها بمواد أخرى.

يرجى العلم جيدا  بمواعيد فتح وغلق باب الالتماسات  وبعدها سوف يتم  غلق اللينك ولن يسمح بمد الالتماسات أو فتح اللينك مرة أخرى.

كلية الآداب جامعة عين شمس جامعة عين شمس ums منصة عين شمس الإليكترونية ums الفصل الدراسى الصيفى

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