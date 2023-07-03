تنسيق الجامعات 2023 .. تباين آراء خبراء التعليم في قبول الكليات للشعبتين .. وتوقعات مهمة بشأن الطب والهندسة

تنسيق الجامعات 2023 .. توقعات قبول الكليات للشعبتين لطلاب الثانوية العامة

توقعات بانخفاض تنسيق الجامعات 2023 مقارنة بالعام الماضي

انخفاض تنسيق كليات الطب والهندسة

دور الآباء ضروري للغاية

يواصل طلاب الثانوية العامة 2023 ، امتحانات نهاية العام والتى تعد أصعب مرحلة تعليمية يمر بها الطلاب ويبحث العديد من الطلاب عن توقعات خبراء التعليم عن تنسيق الجامعات 2023 .

توقعات تنسيق الجامعات 2023

قال الدكتور مجدي حمزة الخبير التربوي ، أن الكثير من طلاب الثانوية العامة والاسرة المصرية تبحث عن معرفة توقعات تنسيق الجامعات 2023 للشعبتين الادبية والعلمية.

وأضاف حمزة خلال تصريحاته لـ صدى البلد ،أن الامتحانات تقيس مستوي الطالب ومهاراته التي اكتسابها طوال العام، لافتا أن تنسيق الجامعات 2023 لا يتغير كثيراً عن العام الماضى.

وأكد ، أن من المتوقع في تنسيق الجامعات 2023 لا يختلف كثيرا عن تنسيق الجامعات 2022 مؤكدا أن المجاميع العالية لم نرها هذا العام مثل ماحدث آخر عامين .

وتابع الخبير التربوي ، أن مؤشرات كليات الطب 2023 سوف ترتفع عن العام الماضي بدرجات قليلة جدا وذلك لاكتساب الخبرات من الدفعات القديمة خلال العامين الماضيين لافتا أن هذا سوف ينطبق ايضا علي كليات الهندسة والكليات الادبية ارتفاع طفيف في تنسيق الجامعات 2023 مقارنة بالعام الماضي.

وأكد أنه سوف نلاحظ انخفاض قبول الجامعات هذا العام بكافة الكليات من الشعبة العلمية والأدبية.

وأوضح حمزة ، أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام تقيس قدرة الطالب على فهم المحتوى التعليمى وليس حفظه.

ويمكن للطلاب معرفة تنسيق الجامعات 2022 من خلال هذا الرابط لمعرفة كافة التفاصيل من موقع التنسيق الالكتروني اضغط هنا .

وفي هذا الاطار قال الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج ، أن صعوبة بعض المواد في امتحانات الثانوية العامة 2023 سوف تؤثر بشكل كبير علي تنسيق الجامعات 2023 .

وتوقع الدكتور حسن شحاتة خلال تصريحاته لـ صدي البلد انخفاض تنسيق الجامعات 2023 مقارنة بالعام الماضي خاصة في الشعبة العلمية ،، أما بالنسبة للشعبة الادبية، فستكون مرتفعة هذا العام بناءً على سهولة بعض المواد .

لذلك ،سوف نشاهد تنسيق كلية الحقوق هذا العام مرتفعه مقارنة بالعام الماضي بسبب نسبة النجاح وخاصة لطلاب الشعبة الأدبية دون العلمية.

وأشار الدكتور حسن شحاتة إلي أن كليات الطب والهندسة سوف ينخفض تنسيقها مقارنة بالعام الماضي وسوف يكون انخفاض طفيف للغاية .

وأكد الدكتور حسن شحاتة ، أن نتائج الطلاب لم تتساو بالعام الماضي مشيرا إلى أنها ستكون منخفضة مما يؤدي إلى تغيير التنسيق بالجامعات بشكل ملحوظ لصالح الطالب مؤكدا أن الوزارة تعمل علي مصلحة الطالب في المقام الأول مع تقديم مادة علمية تفيد الطالب بشكل كبير .



وتابع ، أنه لا بد من وجود بدائل جيدة للكلية المخطط لها من قبل طلاب الثانوية العامة، مشيرة إلى وضع هدف أو هدفين آخرين لطلاب الثانوية العامة.



ومن جانبه قال الدكتور ماجد أبو العينين عميد تربية عين شمس السابق ، أن دور الآباء في هذا الوقت الراهن ضروري للغاية لمساندة ابنائهم وتخطي هذه المرحلة وتقبل الوضع لكي ينجحوا في المرحلة المقبلة وهي المرحلة الجامعية ونوهت أن كثيرا من النماذج المشرفة لم يحالفها الحظ للالتحاق بالكلية التي كانوا يحلمون بها ولكن مع الإصرار وتحديد هدف ثان تمكنوا بالعبور من هذه المرحلة وأصبحوا أشخاصا مؤثرين في المجتمع.

وأضاف الدكتور ماجد أبو العينين ، أن الوزارة تخلصت من الحفظ والتلقين ولجأت إلى الفهم والإبداع مع تطوير كافة المناهج الدراسية .

وأكد الدكتور أبو العينين أن امتحانات الثانوية العامة تسير بشكل هادئ، لافتا أنه لابد من وجود بعض الاسئلة التي تميز الطالب المميز من الطالب الضعيف ولكن في الأغلب الامتحانات لجميع المستويات.

وأشار عميد تربية السابق ، أن الجامعات المصرية لديها العديد من الكليات الجديدة والبرامج الجديدة التي تواكب سوق العمل ، منوها أن المجتمع يحتاج لكل التخصصات وجميع المهن وليست هناك كلية أو مهنة فى القمة وأخرى فى القاع ولا يعنى دخول الطالب كلية معينة بلوغه القمة حتى لو فشل فيها فربما يلتحق بكلية مجموعها منخفض وينبغ فيها حتى يلامس نبوغه السحاب.